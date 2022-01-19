Хименес-Браво впервые нырнул в прорубь, а Руслана облилась водой: как украинские звезды празднуют Крещение

/ Фото: Instagram, Facebook

Некоторые украинские звезды, следуя многолетним традициям, сегодня нырнули в прорубь. Те, кто все же не рискнул это сделать, просто поздравили подписчиков с праздником.

Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар, который недавно отметил юбилей, впервые в своей жизни решил окунуться в прорубь на Крещение.

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Это было так шокикуруеще и так быстро, что я просто запутался в собственных руках. Непередаваемый опыт! Адреналин не обьяснить словами. Настолько будоражит тело и разум! – написал Эктор

Руслана

Певица Руслана решила не нырять в прорубь, а облиться холодной водой. После водных процедур певица отправилась обтираться снегом.

Теперь горячий чай и петь-танцевать. Теперь могу сворачивать горы. Набирайтесь здоровья и будьте счастливы! – сказала артистка.

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Сергей Бабкин

Певец просто опубликовал фото, сделанное в проруби.

С Крещением, Дорогие! Крепкой Веры, Кристально чистых Мыслей, Красочности во всех Ваших Проявлениях! Будьте здоровы!

/ Фото: instagram.com/babkin_official

Снежана Бабкина

Жена Сергея Бабкина тоже запостила фото. Снежана позировала обнаженной на снегу.

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С Крещением, дорогие! Чистого неба над головой, светлой радости, нескончаемого счастья, здоровья крепкого вам и вашим семьям!!! Пусть ваш внутренний дух будет бодрым!

/ Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Катя Осадчая

Катя Осадчая, которая в прошлом году стала мамой в третий раз, решила поздравить подписчиков, опубликовав совместное фото с мужем Юрием Горбуновым.

Христос крестится! С праздником Крещения! Пусть крещенская вода смоет все невзгоды. Любви и согласия вашим семьям, – написала телеведущая.

/ Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Крещение.