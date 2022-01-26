Hot or not: пікантні фото Сергія Лазарєва підірвали Мережу (голосування)

Сергій Лазарєв опинився в центрі уваги / Фото: instagram.com/lazarevsergey
Популярний виконавець Сергій Лазарєв зараз відпочиває на Коста-Ріці та балує шанувальників пікантними фото та відео, де демонструє завидну фігуру. А hot or not – голосуйте наприкінці матеріалу.
Друг Ані Лорак в Інстаграм поділився захопленням від термальних джерел "Тютюн" у діючого вулкана Аренал у Коста-Ріці. Там Лазарєву вдалося отримати колосальне задоволення і розслабитися, на якийсь час, забувши про гастрольний графік.
Гаряча вода у кожному джерелі! У цьому комплексі безліч різноманітних природних басейнів, де можна пролежати хоч весь день! Очистився і наповнився!
Це відео варте окремої уваги.
Судячи з відгуків в Мережі, фанати в захваті від фото артиста. Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.
Нагадаємо, у Мережі також обговорюють фігуру Поліни Гагаріної.