Smash!! повертаються: Сергій Лазарєв та Влад Топалов натякнули на нову пісню

Учасники популярного на початку 2000-х поп-дуету Smash!! Сергій Лазарєв та Влад Топалов заінтригували шанувальників. Схоже, артисти збираються випустити нову пісню

/ Фото: instagram.com/lazarevsergey

Незабаром виповниться 20 років від дня заснування гурту Smash, який колись полюбився мільйонам підлітків і став одніим з найпопулярніших у шоу-бізнесі того часу.

20 років тому цього дня народився наш гурт. Спасибі, Сергію, за все! За радість, сміх, задоволення та дружбу, – звернувся Влад до колеги на своїй сторінці.

Її учасники Сергій Лазарєв та Влад Топалов готуються відзначати ювілей. Тому вони вирішили порадувати підписників спільними фотографіями та повідомили, що незабаром презентують музичний сюрприз для фанатів їхньої ранньої творчості.

17 грудня ми з Владом додамо вам новорічного настрою, – підписав знімки Сергій Лазарєв.

Виконавці вже давно виступають сольно, але їм все одно вдалося зберегти хороші стосунки. Зараз вони часто зустрічаються у звичайному житті, а також на різних заходах.

У лютому цього року Лазарєв заявив, що колись гурт все ж таки возз'єднається. Схоже, це станеться незабаром.

Історія успіху Smash!!

У 2000 році бізнесмен Михайло Топалов створив дует "Smash!!", у складі якого був 15-річний Влада Топалова та 17-річний Сергія Лазарєва.

Вже у квітні 2002 року Smash!! зняли свій перший кліп на пісню "Should have loved you more". А у серпні того ж року гурт посів перше місце у конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля" в Юрмалі.

У 2003 році вийшов перший альбом дуету під назвою "Freeway", який став популярним не тільки в Росії та країнах СНД, але і в Південно-Східній Азії.

