"Йди геть": MONATIK та Олена Кравець прочитали вірші про війну

Дмитро Монатик та Олена Кравець взяли участь у поетичному проекті / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз співак Дмитро Монатік та актриса студії "Квартал 95" колесять Європою в рамках благодійного туру "Життя переможе". Компанію їм склали інші зірки, серед яких Злата Огнєвіч та WELLBOY. На сотий день війни в Україні Монатік записав вірш, який відгукнувся в душах багатьох українця.

Цього ж разу Дмитро взяв участь у поетичному проєкті Павла Шилька "Буремні вірші". MONATIK зачитав твір "Якщо в мене залишився лише день". У вірші зірка звертається до війни, як до людини, з якою веде важку розмову.

Йди геть! Бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, – посміхаюсь І посмішку мою запам'ятай. Згадуй навіки. Уві сні і наяву. Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш… Фрагмент віршу Дмитра Монатіка

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А ось акторка студії "Квартал 95", Олена Кравець, прочитала твір волонтерки Лали Тарапакіної. На момент вторгнення дівчина жила в селі біля аеродрому в Гостомелі, працювала в Чорнобилі та піклувалась про маму в Ірпені.

Волонтерка Лара Тарапакіна. Її вірш зачитала акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець

Перше ознайомлення із віршем викликало в Кравець дуже сильні емоції. Зірці знадобилося декілька днів аби зібратись та начитати його.

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