"Йди геть": MONATIK та Олена Кравець прочитали вірші про війну

Дмитро Монатик та Олена Кравець взяли участь у поетичному проекті / Фото: Колаж: Сьогодні
Зараз співак Дмитро Монатік та актриса студії "Квартал 95" колесять Європою в рамках благодійного туру "Життя переможе". Компанію їм склали інші зірки, серед яких Злата Огнєвіч та WELLBOY. На сотий день війни в Україні Монатік записав вірш, який відгукнувся в душах багатьох українця.
Цього ж разу Дмитро взяв участь у поетичному проєкті Павла Шилька "Буремні вірші". MONATIK зачитав твір "Якщо в мене залишився лише день". У вірші зірка звертається до війни, як до людини, з якою веде важку розмову.
Йди геть! Бо ти вже не така страшна.
Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, – посміхаюсь
І посмішку мою запам'ятай. Згадуй навіки. Уві сні і наяву.
Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш…
Фрагмент віршу Дмитра Монатіка
А ось акторка студії "Квартал 95", Олена Кравець, прочитала твір волонтерки Лали Тарапакіної. На момент вторгнення дівчина жила в селі біля аеродрому в Гостомелі, працювала в Чорнобилі та піклувалась про маму в Ірпені.
Перше ознайомлення із віршем викликало в Кравець дуже сильні емоції. Зірці знадобилося декілька днів аби зібратись та начитати його.
Раніше ми писали, співак та захисник України, Коля Сєрга, презентував вірш про затонулий російський крейсер.