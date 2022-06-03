Монатик зачитав вірш про війну: сто днів перетворилися на тисячі смертей (відео)

Дмитро Монатик вилив душу у новому вірші про війну в Україні. Співак описав, що відчуває кожен українець на сотий день бойових дій

Дмитро Монатик записав вірш на сотий день війни. irina.g.photo

Співак Дмитро Монатик один із тих, хто продовжує відстоювати Україну на арт-фронті. Виконавець скасував усі свої концерти до закінчення війни і зараз займається благодійними виступами.

На сотий день війни в Україні Монатик записав болісний вірш, який відгукнеться в душі кожного українця.

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Своїм твором виконавець нагадую, що Україна дедалі ближче до довгоочікуваної перемоги над російською окупацією і незабаром усі ми святкуватимемо незалежність нашої країни у себе вдома.

Шанувальники артиста підтримали його в коментарях та подякували за те, що Монатик продовжує радувати їх своєю творчістю.

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"Сто днів поламані у кожного...але витримаємо, прорвемося, переможемо!"

"Дімо, ви як завжди потрапляєте так точно і в саме серце"

"Безцінні слова!"

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Вірш Дмитра Монатика на сотий день війни.

Сто днів у неї.

Клятий, болючий і нестерпний.

Сто днів, мов один.

У ній... уночі смертній.



Сто днів перетворилися на тисячі смертей, на океани сліз,

Вони перетворилися на крики, вибухи,

на шрами на душі, землі, на тілі…скрізь.



Сто днів, тисяча страхів та безліч відваги… втома,

Втім.

Відсотків рівно сто, що скоро будемо святкувати вдома.



Бо завдяки тим дням, я впевнився.

У темряві знайти шматочок світла маю змогу.

І завдяки тим дням стали сильнішими.

Стали на 100 днів ближчими до перемоги.

Раніше Артем Пивоваров та DOROFEEVA представили чуттєвий дует на вірші Шевченка.