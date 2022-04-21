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Кожен рядок – у саме серце: Коля Серга опублікував непростий, проте надихаючий вірш про перемогу

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 12:38
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Артист зі зброєю в руках продовжує надихати українців на перемогу, публікуючи важливі рядки
Цей вірш варто почути кожному
Цей вірш варто почути кожному / Фото: instagram.com/thekolya/

Популярний артист Коля Серга – один із тих, хто і словом, і ділом демонструє любов до України і продовжує підтримувати бойовий дух українців у найскладніший час, коли Росія напала на нашу країну.

На своїй сторінці в Instagram артист, раніше присвячував рядки затонулому російському крейсеру, опублікував несамовитий вірш, який неможливо читати без сліз. Кожен рядок відгукується всім українцям, адже ми всі постраждали від російського чобота.

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Как только мы победим,
Над сердцами осядет дым.
И я встречу снова твой взгляд
И твой взгляд будет другим.
И твой запах будет другим
Безупречным таким и родным.
И я буду дышать только им,
Как только мы победим.

Мы поднимем свой дом из руин
Встретим тех, кто вернётся живым,
Раны вымоем, снимем броню,
И дороги очистим от мин.
Ну а тем кто погиб в этой тьме
Мы оставим окно в тишине
Сквозь него они будут смотреть
И гордиться собою вдвойне.

В память им создадим новый мир,
В память им и во благо живым.
Мир сплетённый из нитей любви,
С высочайшего сорта людьми.
Мы врага показали как бить,
А теперь всех научим любить.
Наш пример миру необходим,
И поэтому мы победим.

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Коля Серга

Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу!

Нагадаємо, раніше Потап ділився "корисною" порадою від поета Орлуші для російських окупантів.

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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