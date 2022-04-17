Ігор Кондратюк відреагував на звернення Оксани Марченко: Подружкою не була

Ігор Кондратюк відповів на звернення Оксани Марченко / Фото: Facebook

Скандальний відеозвернення Оксани Марченко до Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана з проханням звільнити її чоловіка-зрадника вже стало приводом для численних мемов.

Не міг не прокоментувати "благання" телеведучої її колега по численних талант-шоу український продюсер Ігор Кондратюк.

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На своїй сторінці у Facebook продюсер запропонував Марченко записати відеозвернення до свого кума Путіна.

Оксано, звернися до свого кума Путіна-х***ла, щоб забрався з України, і твій чоловік буде на волі! – звернувся до телеведучої Кондратюк.

Скріншот – Facebook

У коментарях під постом користувачі відзначили, що Марченко колись була "подружкою" Кондратюка, на що продюсер дав чітку відповідь.

Це до мене претензія чи просто констатуєте? Подружкою не була, колегою по роботі була. Але я не поїхав мізками, погодьтеся. Мене не цікавила їхня родина та дружба з нею, – відповів продюсер.

Скріншот – Facebook

Нагадаємо, що Оксана Марченко свого часу була ведучою кількох шоу на телебаченні, проте відтоді телеведуча серйозно змінилася. Як з роками змінювалася зовнішність Оксани Марченко – дивіться у матеріалі сайту "Сьогодні".

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