Як із роками змінювалася зовнішність Оксани Марченко?

У Мережі обговорюють нове звернення Оксани Марченко. Але не лише через озвучений меседж, а й у зв'язку з новою зовнішністю

Нова зовнішність Оксани Марченко стала приводом для обговорень / Фото: скриншот, открытые источники

12 квітня президент України опублікував новину про те, що СБУ затримали Віктора Медведчука при спробі втечі. Після його дружина – телеведуча та новоспечена "паломниця" – Оксана Марченко записала звернення до Володимира Зеленського та президента Туреччини з вимогою звільнити її чоловіка. Всіх, хто бачив ті ролики, шокував не тільки меседж її звернень, але й зовнішність, що різко змінилася. Що це – стреси чи невдала пластика? Крім фактів про телеведучу, пропонуємо вам побачити, як змінювалася зовнішність Оксани Марченко із роками.

Ранні фото Оксани Марченко

У Мережі не так багато фото юної Оксани Марченко, але деякі все ж таки вдалося знайти.

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Оксана Марченко у дитинстві

Є кілька ранніх фото, де Оксана Марченко у ролі матері. На фото з первістком, сином Богданом від першого шлюбу.

Марченко із сином

Дочка Дарина Медведчук – від Віктора Медведчука. Її хрестив Володимир Путін та Світлана Медведєва.

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Марченко із донькою

Марченко з дітьми

Оксана Марченко за часів шоу "Х-Фактор"

Оксана Марченко має багатий телевізійний шлях. "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!", "УТН-Панорама", "Моя професія", "Україна має талант" – у цих та інших проектах вона була задіяна.

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Але кардинальна зміна іміджу відбулася на "Х-факторі".

Телеведуча вибирала яскраві образи

Оксана Марченко під час звернення до президента України та Туреччини

Нове звернення Оксани Марченко викликало шквал критики ще й щодо її зовнішності. Тепер обговорюються чутки про пластику дружини Медведчука, мовляв, телеведуча стала абсолютно невпізнанною. Хтось навіть порівнює її з путіністкою Сніжаною Єгоровою. Серед інших версій – стрес. Як би там не було, а зовнішність Марченка змінилася.

Оксана Марченко під час звернень до Зеленського та Ердогана

Також нагадаємо, Єгорова, Марченка та ще 11 медійників внесено до реєстру держзрадників.

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