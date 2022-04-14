Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Хіт Могилевської

ВІА Гра - все?

Міккі Рурк з нами

Заручини Лопес

Відміна Сабурова

Лоліта біжить з РФ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Як із роками змінювалася зовнішність Оксани Марченко?

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 15:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Мережі обговорюють нове звернення Оксани Марченко. Але не лише через озвучений меседж, а й у зв'язку з новою зовнішністю
Нова зовнішність Оксани Марченко стала приводом для обговорень
Нова зовнішність Оксани Марченко стала приводом для обговорень / Фото: скриншот, открытые источники

12 квітня президент України опублікував новину про те, що СБУ затримали Віктора Медведчука при спробі втечі. Після його дружина – телеведуча та новоспечена "паломниця" – Оксана Марченко записала звернення до Володимира Зеленського та президента Туреччини з вимогою звільнити її чоловіка. Всіх, хто бачив ті ролики, шокував не тільки меседж її звернень, але й зовнішність, що різко змінилася. Що це – стреси чи невдала пластика? Крім фактів про телеведучу, пропонуємо вам побачити, як змінювалася зовнішність Оксани Марченко із роками.

Ранні фото Оксани Марченко

У Мережі не так багато фото юної Оксани Марченко, але деякі все ж таки вдалося знайти.

Реклама
Оксана Марченко у дитинстві

Є кілька ранніх фото, де Оксана Марченко у ролі матері. На фото з первістком, сином Богданом від першого шлюбу.

Марченко із сином

Дочка Дарина Медведчук – від Віктора Медведчука. Її хрестив Володимир Путін та Світлана Медведєва.

Реклама
Марченко із донькою

Марченко з дітьми

Оксана Марченко за часів шоу "Х-Фактор"

Оксана Марченко має багатий телевізійний шлях. "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!", "УТН-Панорама", "Моя професія", "Україна має талант" – у цих та інших проектах вона була задіяна.

Реклама

Але кардинальна зміна іміджу відбулася на "Х-факторі".

Телеведуча вибирала яскраві образи

Оксана Марченко під час звернення до президента України та Туреччини

Нове звернення Оксани Марченко викликало шквал критики ще й щодо її зовнішності. Тепер обговорюються чутки про пластику дружини Медведчука, мовляв, телеведуча стала абсолютно невпізнанною. Хтось навіть порівнює її з путіністкою Сніжаною Єгоровою. Серед інших версій – стрес. Як би там не було, а зовнішність Марченка змінилася.

Оксана Марченко під час звернень до Зеленського та Ердогана

Також нагадаємо, Єгорова, Марченка та ще 11 медійників внесено до реєстру держзрадників.

Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти