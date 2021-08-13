Ігор Кондратюк порадив "купити мізків" тим, хто вважає, що "культура поза політикою"

Ігор Кондратюк висловився про концерти Басти в Україні / Фото: facebook.com/kondratjukigor, facebook.com/basta.noggano.nintendo

Продюсер Ігор Кондратюк, який раніше назвав Ані Лорак коллаборанткою, заявив, що культура не може бути поза політикою. Сам телеведучий був у добрих стосунках з багатьма російськими зірками, включаючи Костянтина Меладзе, але до 2014 року. На думку Ігоря Кондратюка, під час війни нічого не може бути поза політикою.

В інтерв'ю виданню "Українська правда" Ігор Кондратюк заявив, що є 223 інших країн, але чомусь в Україну "привозять" артистів з РФ.

Приїхав Баста. Та хто такий Баста? Наразі – пересічний порушник закону України про перетин держкордону з Кримом. Баста їздив в Крим після березня 2014 року. Як СБУ могло його впустити? Виступав і Валерій Меладзе нещодавно. Фізична особа Баста має відношення до політики. Кожен має відношення до політики, хто має російський паспорт і не заявив про підтримку територіальної цілісності України. Кожен, хто голосує за Путіна, має відношення до російської агресії, – розповів Ігор Кондратюк.

Телеведучий зазначив, якщо українці хочуть слухати Басту, то нехай слухають його онлайн, а не на живих концертах.

Тому той, хто каже, що музика внє політики, ну блін – купіть собі трішки мізків, їй богу, – заявив Кондратюк.

Баста відіграв концерт в Одесі / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Російський репер Баста зіграв черговий концерт в Одесі кілька днів тому. Цього року закінчився строк заборони на в'їзд в Україну для репера, тому він зміг провести тут концерти.

Нагадаємо, що раніше Баста неодноразово відвідував анексований Крим. Артист давав там концерти. В одній зі своїх пісень Баста співає – "Крымский мост соединил два берега России", завуальовано висловлюючи свою позицію про те, "чий Крим".

Дивіться відео про те, як активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві:

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