Гра в кальмара буде "вічною"? Режисер натякнув на декілька нових сезонів

Творець "Гри в кальмара" Хван Дон Хек розповів про одразу два нових сезона кривавого серіалу. / Фото: instagram.com/netflix, koreaboo.com

Після гучного виходу першого сезону "Гри в кальмара", кіномани хотіла бачити продовження і от незабаром кінорежисер Хван Дон Хек приніс їм радісну звістку – другому сезону бути!

Втім, днями стало відомо, що "Гра в Кальмара" взагалі може продовжитися й на третій сезон. Таку можливість наразі обговорює режисер з представниками Netflix.

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Я веду переговори з Netflix із приводу другого сезону, а також третього сезону, – сказав Хек в одному інтерв'ю, повідомляє Yonhap.

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

За словами режисера, про результати переговорів стане відомо вже найближчим часом. Водночас конкретних дат він не озвучив.

Ймовірно, на такі перспективні плани щодо серіалу вплинув успіх. Адже проєкт став найпопулярнішим на сервісі і ще на старті заробив 1 млрд доларів.

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Режисер зазначив, що хотів би приступити до зйомок якнайшвидше, тому що усвідомлює, наскільки сильно фанати чекають продовження.

Раніше Хван Дон Хек розповів, що другий сезон продовжить історію головного героя – Сон Кі Хуна (учасник №456, який переміг у смертоносному змаганні за грошовий приз).

"Гра в кальмара" може отримати продовження / Фото: Netflix

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Розкривати деталі другого сезону серіалу, який добився великого успіху, автор не став. Однак він зізнався, що зупинився на основній концепції.

Також Хван Дон Хек заявляв, що в продовженні буде ще більше декорацій і смертельних сцен. Ба більше, він натякнув, що працює не лише над серіалом, а й над повнометражним фільмом за його мотивами.

Творець "Гри в кальмара" припустив, чому саме його проєкт став таким успішним у 2021 році. На його думку, на це вплинули гостра тема нерівності у суспільстві та дитячі небезпечні ігри.

Свіжа тема корейських дитячих ігор, які виявилися небезпечними, думаю, це корінь успіху. Сюди можна віднести і проблеми з нерівністю в суспільстві. Вони близькі до багатьох країн, – додав режисер.

Чому "Гра в кальмара" вразила весь світ?

Південнокорейський серіал вийшов на Netflix у вересні 2021 року і за кілька тижнів набув приголомшливої популярності. З моменту прем'єри його переглянули понад 130 мільйонів людей з усього світу.

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Відомо, що проєкт став одним із найпопулярніших за всю історію стрімінгової платформи. Ввн побив рекорд по переглядам у 90 країнах світу, обігнавши навіть "Бріджертонів".

За сюжетом головні герої, зіткнувшись із фінансовими труднощами, погоджуються взяти участь у жорстоких "дитячих" іграх на острові. Щоб виграти грошовий приз, вони мають пройти шість пекельних раундів. Проте ті, хто програв – вибувають, тобто на них чекає смерть.

Водночас низка експертів вважає, що серіал показує яскравий приклад ігрової залежності. Адже кінострічка присвячена небезпечній грі на виживання, в яку люди починають грати з метою заробітку.

Раніше ми розповідали, як знімали смертельно небезпечні сцени "Гри в кальмара".