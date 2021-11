Як знімали смертельно небезпечні сцени Гри в кальмара (фото)

І поки всі в очікуванні другого сезону проєкту, про що офіційно заявив режисер, стрімінговий сервіс Netflix вирішив потішити глядачів і показати бекстейдж зі зйомок.

Творці проєкту у Twitter показали, як насправді створювалися смертельні та небезпечні сцени "Гри в кальмара" за участі головних героїв.

Відповідний ролик про закулісся створення проєкту поділили на дві частини: до спецефектів та після.

Так, можна побачити, як в сцені з велетенською лялькою знімальний майданчик огородили високими стінами, а актори падали на спеціальні матраци. Це допомагало їм не травмуватися під час відпрацювання небезпечних рухів.

Усі падіння гравців з високих декорацій були зняті з використанням спеціального оснащення та страхувальних засобів.

Наприклад, у сцені перетягування канату, програвшу команду знизу ловив надутий батут. А у епізоді про скляні клітинки, програвших учасників підіймали на канатах.

Відзначимо, що у ролику дуже помітно, як сильно відрізняється оригінальна зйомка від відредагованої версіїї, яку вже випускали в ефір. Монтаж все-таки додав кадрам більшої драматичності та інтригованості.

