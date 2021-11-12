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Як знімали смертельно небезпечні сцени Гри в кальмара (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 17:01
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Нашумілий південнокорейський серіал став справжнім світовим хітом і встановив усі можливі рекорди. Фани "Гри в кальмара" таки мріють опинитись за лаштунками кінокартини
Творці нашумішого проєкту показали закулісся серіалу.
Творці нашумішого проєкту показали закулісся серіалу. / Фото: Колаж: Сьогодні

І поки всі в очікуванні другого сезону проєкту, про що офіційно заявив режисер, стрімінговий сервіс Netflix вирішив потішити глядачів і показати бекстейдж зі зйомок.

Творці проєкту у Twitter показали, як насправді створювалися смертельні та небезпечні сцени "Гри в кальмара" за участі головних героїв.

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Відповідний ролик про закулісся створення проєкту поділили на дві частини: до спецефектів та після.

Фото: Скріншот з відео

Так, можна побачити, як в сцені з велетенською лялькою знімальний майданчик огородили високими стінами, а актори падали на спеціальні матраци. Це допомагало їм не травмуватися під час відпрацювання небезпечних рухів.

Фото: Скріншот з відео

Усі падіння гравців з високих декорацій були зняті з використанням спеціального оснащення та страхувальних засобів.

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Фото: Скріншот з відео

Наприклад, у сцені перетягування канату, програвшу команду знизу ловив надутий батут. А у епізоді про скляні клітинки, програвших учасників підіймали на канатах.

Фото: Скріншот з відео

Відзначимо, що у ролику дуже помітно, як сильно відрізняється оригінальна зйомка від відредагованої версіїї, яку вже випускали в ефір. Монтаж все-таки додав кадрам більшої драматичності та інтригованості.

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Дивіться трейлер першого сезону "Гри в кальмара", щоб бути в курсі кіноновин:

Чому серіал досяг масшатбного світового успіху?

Не дивина, що сюжети з іграми на виживання завжди були цікаві для глядача. Але на відміну від героїв американської трилогії "Голодні ігри", де вони фактично повинні вступити в гру, герої "Гри в кальмара" – добровільно йдуть на це заради грошей.

Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Також глядачів захопила доволі проста ідея серіалу – на що готові люди, щоб отримати бажане.

Ще один секрет успіху – серіалі постійно тримає в напрузі, спонукаючи глядача продовжувати дивитися за цими моторошними іграми на виживання.

Також відзначимо і симпатію до акторів, які виглядають зовсім не як ікони екрану або зірки Голлівуду, а як звичайні люди, яких ми могли б зустріти в реальному житті. Це і подобається кіноманам.

"Гра в кальмара" може отримати продовження
"Гра в кальмара" може отримати продовження / Фото: Netflix

Якщо ви забули про сюжет "Гри в кальмара" можете його згадати за посиланням.

Більше новин про хітовий серіал:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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