Игра в кальмара будет "вечной"? Режиссер намекнул на несколько новых сезонов

Создатель "Игры в кальмара" Хван Дон Хек рассказал об двух новых сезонах кровавого сериала. / Фото: instagram.com/netflix, koreaboo.com

После громкого выхода первого сезона "Игры в кальмара" киноманы хотела видеть продолжение и вот вскоре режиссер Хван Дон Хек принес им радостное известие – второму сезону быть!

Впрочем, на днях стало известно, что "Игра в Кальмара" вообще может продолжиться и на третий сезон. Такую возможность сейчас обсуждает режиссер с представителями Netflix.

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Я веду переговоры с Netflix по поводу второго сезона, а также третьего сезона, – сказал Хек в одном интервью, сообщает Yonhap .

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

По словам режиссера, о результатах переговоров станет известно уже в ближайшее время. В то же время, конкретных дат он не озвучил.

Вероятно, на такие перспективные планы касательно сериала повлиял успех. Ведь проект стал самым популярным на сервисе и еще на старте заработал 1 млрд долларов.

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Режиссер отметил, что хотел бы приступить к съемкам как можно быстрее, потому что понимает, насколько сильно фанаты ждут продолжения.

Ранее Хван Дон Хек рассказал, что второй сезон продолжит историю главного героя – Сон Ки Хуна (участник №456, победивший в смертоносном соревновании за денежный приз).

"Игра в кальмара" может получить продолжение / Фото: Netflix

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Раскрывать детали второго сезона сериала, который добился большого успеха , автор не стал. Однако он признался, что остановился на основной концепции.

Также Хван Дон Хек заявлял, что в продолжении будет еще больше декораций и смертельных сцен. Более того, он намекнул, что работает не только над сериалом, но и над полнометражным фильмом по его мотивам.

Создатель "Игры в кальмара" предположил, почему именно его проект стал столь успешным в 2021 году. По его мнению, на это повлияла острая тема неравенства в обществе и детские опасные игры.

Свежая тема корейских детских игр, оказавшихся опасными, думаю, это корень успеха. Сюда можно отнести и трудности с неравенством в обществе. Они близки ко многим странам, – добавил режиссер.

Почему "Игра в кальмара" поразила весь мир?

Южнокорейский сериал вышел на Netflix в сентябре 2021 года и через пару недель приобрел потрясающую популярность. С момента премьеры его просмотрели более 130 миллионов человек со всего мира.

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Известно, что проект стал одним из самых популярных за всю историю стриминговой платформы. Он побил рекорд по просмотрам в 90 странах мира, обогнав даже "Бриджертонов".

По сюжету главные герои, столкнувшись с финансовыми трудностями, соглашаются принять участие в жестоких "детских" играх на острове. Чтобы выиграть денежный приз, они должны пройти шесть адских раундов. Однако проигравшие выбывают, то есть их ждет смерть.

В то же время ряд экспертов считает, что сериал показывает яркий пример игровой зависимости. Ведь кинолента посвящена опасной игре на выживание, в которую люди начинают играть с целью заработка.

Раньше мы рассказывали, как снимали смертельно опасные сцены "Игры в кальмаре".