"Гра в кальмара" стане реальністю: Netflix готує реаліті-шоу за мотивами серіалу

За мотивами серіалу "Гра у кальмара" знімуть реаліті-шоу

За сюжетом серіалу "Гра у кальмара", люди, перебуваючи у повному розпачі, погоджуються взяти участь у смертельній грі – переможець отримує величезну суму грошей.

В реальності, звичайно ж, гра буде не на смерть, а на вибування. Головний приз – 4,56 млн доларів! Це найбільший грошовий приз за всю історію телевізійних реаліті-шоу. BBC.

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Як і в серіалі, у реаліті візьмуть участь 456 людей з усього світу. Учасникам має бути не менше 21 року. Вони повинні говорити англійською мовою і бути доступні для зйомок до чотирьох тижнів на початку 2023 року.

За мотивами "Ігри у кальмари" знімуть реаліті-шоу / Фото: themoviedb.org

Netflix також підтвердив, що популярний серіал буде продовжено на другий сезон!

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Як "Гра в кальмара" вразила весь світ?

Південнокорейський серіал вийшов на Netflix у вересні 2021 року і за кілька тижнів набув приголомшливої популярності. Його переглянули щонайменше 111 млн акаунтів за перший місяць.

Серіал став одним із найпопулярніших за всю історію стрімінгової платформи . Проект побив рекорд із переглядів у 90 країнах світу, обігнавши навіть "Бріджертонів".

Нагадаємо, що за сюжетом головні герої, зіткнувшись із фінансовими труднощами, погоджуються взяти участь у жорстоких "дитячих" іграх на острові. Щоб виграти грошовий приз, вони мають пройти шість пекельних раундів. На тих, хто програє, чекає смерть.

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Нагадаємо, зірка "Ігри в кальмара" підтримав Україну в Каннах.