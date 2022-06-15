"Игра в кальмара" станет реальностью: Netflix готовит реалити-шоу по мотивам сериала

По мотивам сериала "Игра в кальмара" снимут реалити-шоу / Фото: Netflix

По сюжету сериала "Игра в кальмара", люди, находясь в полном отчаянии, соглашаются принять участие в смертельной игре – победитель получает огромную сумму денег.

В реальности, конечно же, игра будет не на смерть, а на выбывание. Главный приз – 4,56 млн долларов! Это самый большой денежный приз за всю историю телевизионных реалити-шоу, пишет BBC.

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Как и в сериале, в реалити примут участие 456 человек со всего мира. Участникам должно быть не менее 21 года. Они должны говорить по-английски и быть доступны для съемок до четырех недель в начале 2023 года.

По мотивам "Игры в кальмара" снимут реалити-шоу / Фото: themoviedb.org

Netflix также подтвердил, что популярный сериал будет продлен на второй сезон!

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Как "Игра в кальмара" поразила весь мир?

Южнокорейский сериал вышел на Netflix в сентябре 2021 года и за несколько недель приобрел потрясающую популярность. Его посмотрели как минимум 111 млн аккаунтов за первій месяц.

Сериал стал одним из самых популярных за всю историю стриминговой платформы. Проект побил рекорд по просмотрам в 90 странах мира, обогнав даже "Бриджертонов".

Напомним, что по сюжету главные герои, столкнувшись с финансовыми трудностями, соглашаются принять участие в жестоких "детских" играх на острове. Чтобы выиграть денежный приз, они должны пройти шесть адских раундов. Проигравших ждет смерть.

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Напомним, звезда нашумевшей "Игры в кальмара" поддержал Украину в Каннах.