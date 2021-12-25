Грайлива Каменських оголила стегна у зухвалому міні біля ялинки (фото)

Настя Каменських засвітила довгі ноги у міні / Фото: instagram.com/kamenskux

У соцмережі Настя, яка нещодавно знялася разом із російським співаком, привітала всіх, хто святкує сьогодні Різдво. Артистка написала в Instagram-пості, що обожнює зимові свята та приготування до них.

Моя італійська сім'я, в якій я часто гостювала, завжди святкувала Різдво з усіма чудовими традиціями. Вони прикрашали свій будинок гірляндами, гілочками омели, вішали різдвяний вінок на дверях. А ввечері зустрічалися всією великою родиною на святковій вечері за великим столом, – розповіла підписникам Каменських.

На свілині NK позує у луці в нюдових тонах: на ній ультраміні, гольфи та золоті прикраси. Образ зірка доповнила яскравим мейком та молочним кардиганом, а волосся зібрала у високий хвіст.

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Настя Каменських показала зухвалий образ на Різдво / Фото: instagram.com/kamenskux

Фанатам сподобався такий образ Насті Каменських – вони залишили їй багато коментарів із компліментами. А хтось навіть зазначив, що артистка на одному з фото схожа на акторку Любов Поліщук.

Настя Каменських показала романтичний образ / Фото: instagram.com/kamenskux

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Раніше повідомлялося, що Настя Каменських та VERKA SERDUCHKA разом заспівають "Попа як у Кім". А відбудеться це новорічної ночі на сцені грандіозного святкового шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".