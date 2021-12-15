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Несподіваний дует: Настя Каменських та VERKA SERDUCHKA разом заспівають "Попа як у Кім"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 23:10
В закладинки
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Зіркові детективи масштабного проекту приготували багато яскравих сюрпризів, щоб зробити цей вечір по-справжньому незабутнім. Спеціально для новорічного шоу каналу "Україна" суперзірки об'єднаються та вразять глядачів загальним номером
Вєрка Сердючка та Настя Каменських заспівають дуетом
Вєрка Сердючка та Настя Каменських заспівають дуетом / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Лише на сцені грандіозного святкового шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", в якому з'явиться сама Снігова Королева , дві українські суперстари – NK | Настя Каменських та VERKA SERDUCHKA – представлять парадоксальний, унікальний, по-справжньому особливий дует на пісню "Попа як у Кім".

Шоу "Маска" – це найкрутіша програма у світі, тому що тут можливо все! Відкрию вам таємницю: у Насті була мрія – заспівати з такою великою вокалісткою, як я, – зізналася сповнена самоіронії VERKA SERDUCHKA.

Тільки в "Новорічній Масці на каналі "Україна" сексуальний хіт NK "Попа як у Кім" набуде нового несподіваного звучання. Виступ буде наповнений розвагами та запальними танцями, адже в компанії VERKA SERDUCHKA & BAND та її мами просто не може бути інакше.

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Скажіть мені, хто б не мріяв заспівати з Віркою? Немає таких! Ми всі її обожнюємо, тому що саме вона уособлює найвеселіше та найяскравіше свято в нашій країні, – каже NK | Настя Каменських.

Спільний номер Насті та Вєрки вразить своєю оригінальністю. За словами одного з режисерів-постановників шоу "Маска" Ярослава Губського, нічого подібного раніше в Україні не робили.

Нам було дуже цікаво створювати синтез двох естетик, які на перший погляд об'єднати неможливо. Але за допомогою цих суперартистів зробити це вдалося якнайкраще, – зазначає режисер.

Але це ще далеко не всі сюрпризи та зіркові дуети, якими вразять артисти у "Новорічній Масці на каналі "Україна". Більше подробиць святкового шоу канал "Україна" скоро розкриє.

Дивіться найзагадковішу святкову прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня о 20:00 на каналі "Україна"!

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До речі, новорічної ночі на шоу "Маска" DZIDZIO та Оля Полякова разом заспівають спільну пісню "Щасливі люди" перед мільйонами глядачів.

Раніше автори шоу "Маска" показали головну новорічну маску цього сезону. Дивіться фото яскравого символу новорічних свят.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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