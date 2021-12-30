"Ігри талантів" на телеканалі "Україна": ведучим нового шоу став знаменитий співак

DZIDZIO став ведучим нового шоу телеканалу "Україна" / Фото: пресслужба

Прем'єра масштабного проеєкту "Ігри талантів" відбудеться вже у лютому, а ведучим ігрового шоу став мегапопулярний DZIDZIO.

Стати ведучим шоу "Ігри талантів" – це новий досвід для мене. Це непросто бути в такій ролі, але я сам собі кинув виклик. Тому що шоу дуже цікаве не тільки для глядачів та учасників, але й для мене в першу чергу, – поделился популярный артист, ведущий развлекательного проекта "Игры талантов" DZIDZIO.

Учасниками ігрового шоу каналу "Україна" стануть звичайні українці, які випробують свою удачу та спробують відгадати приховані таланти людей, ґрунтуючись лише на особистих враженнях та хитрих підказках. Успішно пройшовши три раунди, щасливчики отримають головний приз – 150 тисяч гривень! А допоможуть їм у цьому найпопулярніші зірки українського шоу-бізнесу та сам DZIDZIO.

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Інтуїція – це мій головний інструмент, і я їй дуже довіряю. З кожним разом я стараюсь відшліфовувати майстерність, як нею користуватись. Тож це неабияк знадобиться мені в новому шоу, – зазначив DZIDZIO.

Вже незабаром на телеканалі "Україна" стартує нове супершоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Розважальний проєкт за форматом The Game Of Talents вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

Дивіться прем’єру масштабного шоу "Ігри талантів" у лютому на телеканалі "Україна".

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