Здивуй сотню своїм вокалом – кастинг другого сезону "Співають всі!" стартував

Найпопулярніше вокальне шоу на телеканалі "Україна" оголошує масштабний кастинг. Стань учасником проекту та здивуй сотню своїм талановитим виконанням

Проект "Співають всі!" оголошує кастинг / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" запрошує всіх вокалістів країни взяти участь у другому сезоні проекту "Співають усі!".

Заповни анкету на сайті та стань учасником найпопулярнішого вокального шоу!

Масштабний проєкт завоював мільйони серця у всьому світі та в Україні. Вперше в історії українських вокальних шоу талант учасників оцінюють одразу сто членів журі!

Розважальний проєкт із британського формату All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році і за короткий час завоював популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Україна стала вісімнадцятою державою, де виходить це музичне шоу.

Переможець зможе отримати головний приз проекту – півмільйона гривень та всенародне кохання!

Журі шоу "Співають всі!" / Фото: пресслужба

Хто може взяти участь у кастингу Співають всі!?

Брати участь у шоу можуть виконавці, яким виповнилося 14 років.

Можна бути професіоналом чи любителем, мати досвід виступів на сцені, співати тільки для рідних чи ніколи до цього не виступати перед публікою, співати у будь-якому жанрі самостійно чи у складі вокального колективу.

Також на телеканалі "Україна" стартував кастинг ще одного масштабного проекту – "Ігри талантів!" .