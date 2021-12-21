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Здивуй сотню своїм вокалом – кастинг другого сезону "Співають всі!" стартував

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 15:35
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Найпопулярніше вокальне шоу на телеканалі "Україна" оголошує масштабний кастинг. Стань учасником проекту та здивуй сотню своїм талановитим виконанням
Проект "Співають всі!" оголошує кастинг
Проект "Співають всі!" оголошує кастинг / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" запрошує всіх вокалістів країни взяти участь у другому сезоні проекту "Співають усі!".

Заповни анкету на сайті та стань учасником найпопулярнішого вокального шоу!

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Масштабний проєкт завоював мільйони серця у всьому світі та в Україні. Вперше в історії українських вокальних шоу талант учасників оцінюють одразу сто членів журі!

Розважальний проєкт із британського формату All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році і за короткий час завоював популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Україна стала вісімнадцятою державою, де виходить це музичне шоу.

Переможець зможе отримати головний приз проекту – півмільйона гривень та всенародне кохання!

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Журі шоу "Співають всі!"
Журі шоу "Співають всі!" / Фото: пресслужба

Хто може взяти участь у кастингу Співають всі!?

Брати участь у шоу можуть виконавці, яким виповнилося 14 років.

Можна бути професіоналом чи любителем, мати досвід виступів на сцені, співати тільки для рідних чи ніколи до цього не виступати перед публікою, співати у будь-якому жанрі самостійно чи у складі вокального колективу.

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Також на телеканалі "Україна" стартував кастинг ще одного масштабного проекту – "Ігри талантів!" .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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