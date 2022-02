In The Army Now! Дмитро Дікусар пішов захищати Україну

Дмитро Дікусар приєднався до лав ЗСУ. / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Ще в середині лютого гурт "Антитіла" приєднався до лав ЗСУ, щоб дати відсіч ворогам, які посягнуться на нашу землю. Нині поповнив ряди нашої армії хореограф Дмитро Дикусар.

В Instagram танцюрист опублікував відео, де показав військкомат:

Сьогодні поповнив ряди ??. Потанцюємо!, – написав хореограф.

Свій відеоролик Дмитро Дікусар супроводив символічним треком Status Quo – In The Army Now.

Напередодні танцюрист написав, якщо війні судилося бути, і ми не змогли її уникнути, то ми приймемо це.

Але відчувати страх і бути паралізованими ми не зобов'язані! Це дуже дорогий подарунок для агресора! З холодним розумом і гарячим серцем ми робитимемо все, що в наших силах! І ні, благати про помилування "братський народ" теж не станемо! Ми об'єднаємось і станемо одним цілим. Це випробування ми зобов'язані подолати разом заради наших дітей та майбутнього нашої красивої та світлої країни! Вірю в нас і не сумніваюся жодної секунди! Слава Україні!, – заявив Дікусар.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк приєднався до лав територіальної оборони. Також співак Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби.