Ірина Білик після розлучення відчула себе незалежною: Ніхто не говорить, що треба робити

У Ірини Білик та Аслана Ахмадова був гостьовий шлюб / Фото: instagram.com/bilyk_iryna
На знімальному майданчику грандіозного шоу "З днем народження, Україно!", яке покаже телеканал "Україна" 24 серпня, Співачка відверто зізналася, коли вперше в житті відчула себе незалежною і з чим асоціює цей стан.
Відчуваю себе незалежною щоразу, коли я залишаюся одна в цьому житті і ніхто мені не розповідає, що треба робити. Вперше – це коли я позбулася продюсера. Вдруге – від чоловіка. Думаю, що 2021 буде для мене теж роком незалежності. Тому у нас з Україною, все як слід, – поділилася Ірина Білик
Ірина Білик розповіла, як почувається після розлучення / Фото: прес-служба
До того ж, співачка зізналася, що за 30-річчя незалежності України могла б назвати для себе найбільш знаковою подією – народження дітей.
Сини – це мої діти і діти України. І я думаю, що це навіть краще, ніж написати пісню, – зазначила артистка за лаштунками шоу Ірина Білик.
У масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі каналу "Україна" також побачать вражаючі виступи:
- VERKA SERDUCHKA,
- Олі Полякової,
- Олега Винника,
- NK,
- Наталі Могилевської,
- MONATIK,
- Макса Барських,
- Павло Зібров,
- TAYANNA,
- Артема Пивоварова,
- Руслани,
- ALEKSEEV,
- Анастасії Приходько,
- Олі Цибульської,
- SLAVA KAMINSKA,
- Арсена Мірзояна,
- Lida Lee,
- DZIDZIO
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