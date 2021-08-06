Ирина Билык после развода почувствовала себя независимой: Никто не говорит, что надо делать

В июле этого года украинская певица Ирина Билык и режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, который проживает в России, официально развелись

У Ирины Билык и Аслана Ахмадова был гостевой брак / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

На съемочной площадке грандиозного шоу "З днем народження, Україно!", которое покажет телеканал "Украина" 24 августа, певица откровенно призналась, когда впервые в жизни почувствовала себя независимой и с чем ассоциирует это состояние.

Чувствую себя независимой каждый раз, когда я остаюсь одна в этой жизни и никто мне не рассказывает, что надо делать. Первый раз – это когда я избавилась продюсера. Второй – от мужа. Думаю, что 2021 будет для меня тоже годом независимости. Поэтому у нас с Украиной, все как надо, – поделилась Ирина Билык

Ирина Билык рассказала, как чувствует себя после развода / Фото: пресс-служба

Кроме того, певица призналась, что за 30-летие независимости Украины могла бы назвать для себя наиболее знаковым событием – рождение детей.

Сыновья – это мои дети и дети Украины. И я думаю, что это даже лучше, чем написать песню, – отметила артистка за кулисами шоу Ирина Билык.

В масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" также увидят впечатляющие выступления:

VERKA SERDUCHKA,

Оли Поляковой,

Олега Винника,

NK,

Натальи Могилевской,

MONATIK,

Макса Барских,

Павел Зибров,

TAYANNA,

Артема Пивоварова,

Русланы,

ALEKSEEV,

Анастасии Приходько,

Оли Цибульской,

SLAVA KAMINSKA,

Арсена Мирзояна,

Lida Lee,

DZIDZIO

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