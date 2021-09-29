Ірина Білик поставила Аслану Ахмадову умову при розлученні: Ми розійшлися тихо

Ірина Білик і Сергій Мироненко / Фото: пресслужба
Ірина Білик розповіла, що коли Аслан Ахмадов приїхав до неї в Україну розлучатися, вона поставила жорстку умову. Як виявилося, вона полягала в тому, щоб режисер зняв для неї нове музичне відео на пісню "Отпусти", за яке її вже встигли розкритикувати в Мережі.
У студії "Ранку з Інтером" Ірина Білик розповіла, що буквально вмовила колишнього чоловіка режисерувати їхній з Сергієм Мироненком кліп.
Місяць тому Аслан приїхав на розлучення зі мною. А я сказала: "Якщо хочеш, щоб все було тихо, давай зробимо щось гарне". Він погодився. Тому що ми вирішили залишитися друзями. І ми не хотіли, щоб наше розлучення розглядало як скандал. Просто це була така історія кохання. Ви ж знаєте, у мене все, як в книгах: перша глава, друга, третя... Ми розійшлися тихо. І дуже голосно зняли кліп, – сказала Ірина Білик.
Співачка зазначила, що Аслан Ахмадов подарував їй цей кліп, як і все, що він для неї робив. Усі відео, які показуються на її концертах в ювілейному турі по Україні, зняв саме Аслан.
І я впевнена, він ще не раз для мене зніматиме, – додала співачка.
Музичне відео на пісню "Отпусти" знімали на ВДНГ, в поле і навіть в метро, де Ірина Білик не була вже десятки років. Зірка зізналася, що в останній раз до цього їздила в метро майже 30 років тому.
Дивіться кліп Ірина Білик & Сергій Мироненко – "Отпусти":
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