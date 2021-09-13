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Зібрала всіх колишніх: Білик виступила на одній сцені з Дікусаром і Коляденко (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 09:04
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Співачка стала ведучою другого випуску шоу "Танці з зірками", де виконала свою пісню разом з колишнім коханим Дмитром Дкусаром – дивіться відео
Ірина Білик заспівала з Дмитром Дікусаром, під акомпанемент Коляденко
Ірина Білик заспівала з Дмитром Дікусаром, під акомпанемент Коляденко / Фото: Скріншот з YouTube

Цього літа Ірина Білик розлучилася зі своїм чоловіком – режисером Асланом Ахмадовим. Зараз артистка не має стосунків, принаймні, вона не оголошувала про це публічно.

Білик підтримує зв'язок зі своїми колишніми партнерами. Напередодні ввечері вона заспівала пісню "Нас нет" з Дмитром Дікусаром, з яким у неї був роман багато років тому, а акомпанував їм ще один колишній Білик – Дмитро Коляденко.

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В кінці номеру Коляденко подарував Ірині Білик квіти, а співачка звернулася до обох і побажала їм щастя поруч із нею. Невже артистка натякнула на романтичні стосунки, або вона все ще любить когось з чоловіків?

У Мережі номер Білик та її "ексів" сприйняли по-різному: хтось із захопленням, а хтось – зовсім не зрозумів, навіщо збирати колишніх в одному місці:

  • "Дуже зворушливо було, стара любов не іржавіє"
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Скріншот з YouTube

  • "Дуже класно, до мурашок"
  • "Я думаю, що поскакає рік-два ще Іра і будуть вони далі жити з Коляденко"

Скріншот з YouTube
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  • "Ну, якщо вона просто зробила такий номер і не хотіла нічого цією піснею і номером сказати, тоді ладно, нехай буде, а так я не розумію, навіщо..."
  • "Починалося все дуже мило, а закінчилося тройничком, крінж"

Скріншот з YouTube

Із Дмитром Коляденком Ірина Білик жила в цивільному шлюбі три роки, їхні стосунки були доволі скандальними – співачка заявляла, що чоловік її постійно ревнував і навіть бив.

Після стосунків з Коляденко Ірина закрутила роман з Дмитром Дікусаром, який був її партнером по танцях. Пара уклала шлюб в Ріо-де-Жанейро, який теж тривав три роки.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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