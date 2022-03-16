Ірина Білик напророчила швидку та болісну смерть окупантам: "Рашисте, горіти тобі в пеклі!"

Ірина Білик написала вірш-пророцтво про окупантів / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Українські зірки продовжують підтримувати свою Батьківщину та розповідати про страждання українського народу у своїх піснях та віршах. Днями Наталія Могилевська представила нову версію хіта "Місяць", а Ірина Білик – вірш-пророцтво про окупантів.

У своїй поезії артистка на пряму звертається до російських загарбників, які зазіхнули на суверенітет України та життя нашого народу.

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Також Білик шкодує, що не може звернутися до матерів солдатів росії, аби розповісти їм, які злочини вони скоюють в Україні.

Наостанок співачка спророкувала мученицький кінець російських загарбників. Зірка впевнена, що окупанти горітимуть в пеклі.

Я постарела лет на 100….

Идёт война, летают пули

Их не спасёт уже ничто

Их всех жестоко обманули

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Им рассказали, что у нас

Страна врагов и наркоманов…

Себя вы видели хоть раз?!?!

Смотрелись в дно своих стаканов?!?!

Мальчишки наши защищать

Пошли родную Украину

Увидеть мне б рашиста мать

Сказать ей: сын твой мать – Скотина!

Зверьё и то в лесу добрей,

Спасают их законы стаи...

А вы, как орки у дверей...

Детей и мам поубивали...

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Я не прощу тебе, рашист,

Сожжённый дом,

Где жили люди...

Гореть тебе в аду огнем!!!

А я…как сказала – так и будет!!!

До слова, Ірина Білик активно висвітлює у соцмережах всі жахіття, які скоїли окупанти на території України. Вона закликає їх забрати свої війська з нашої землі, а російських матерів – не пускати своїх синів на вірну смерть.

Раніше Монатік написав вірш на тему війни в Україні, у якому він звернувся до російських артистів. Водночас Сергій Бабкін присвятив нову версію культової пісні найталановитішим воїнам ЗСУ.

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