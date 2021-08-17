Ірина Білик ніколи не вважала себе красивою – визнання співачки

Ірина Білик розповіла, як ставиться до своєї зовнішності / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Після розлучення з чоловіком Ірина Білик вирішила поділитися з шанувальниками відвертим зізнанням. Популярна співачка розповіла, що ніколи не вважала себе красивою.

Мені дуже часто говорять що я красива, а я ніколи так не вважала ... Що це? Комплекси з дитинства або наслідки невдалих відносин з колишніми? – написала Ірина в Instagram.

Ірина Білик зробила зізнання про свою зовнішність / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

У коментарях багато стали підтримувати співачку. Шанувальники написали багато хороших слів на адресу Ірини Білик.

"Ви дуже красива. І зовні і внутрішньо. Ваші пісні і добре серце – ось найголовніша ваша краса! Ви дуже жіночна!"

"Ви дуже красива і сексуальна жінка. Талановита співачка і композитор. Обожнюю вас"

"Ірина, ви красуня з красивою, світлою і доброю душею"

/ Фото: instagram.com/bilyk_iryna

/ Фото: instagram.com/bilyk_iryna

/ Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик про свої пластичні операції

В одному зі своїх інтерв'ю Ірина Білик зізналася, що на перші зміни в зовнішності зважилася в 30 років. Співачка робила пластичні операції, так як у неї були дуже навислі очі. Їй здавалося, що вони виглядали, наче вона постійно плаче. Однією операцією Ірина Білик не обмежилася. Співачка робила ринопластику і підтяжку обличчя.

Ірина Білик до і після пластичних операцій / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/fan_iryna_bilyk/

Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

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