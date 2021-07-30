Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Концерт LOBODA

Скандал з Джеджулою

Кароль у Ісландії

Обговорюємо кліпи

Канделакі про Собчак

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Ірина Білик і Аслан Ахмадов офіційно розлучені

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 липня, 19:44
Копіювати лінк
Українська співачка Ірина Білик і режисер азербайджанського походження Аслан Ахмадов, який проживає в Росії, тепер офіційно не пара
Ірина Білик офіційно не заміжня
Ірина Білик офіційно не заміжня / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Минулої весни Ірина Білик подала на розлучення з Асланом Ахмадовим, який є батьком її другої дитини. Співачка виступила ініціаторкою розлучення, тому що режисер не приїжджав до неї та сина Табріза вже рік на той момент. Життя на дві країни дало тріщину у стосунках. Тепер же Ірина Білик офіційно розлучена.

Про це співачка повідомила в Instastories, відповідаючи на питання підписника. Втім, більше ніяких подробиць про розлучення з Асланом Ахмадовим Ірина Білик не додала. Судячи з усього, вони розлучилися мирно. Як зізнавалася співачка раніше, Аслан дуже хороший тато.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов офіційно розлучилися
Ірина Білик і Аслан Ахмадов офіційно розлучилися / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Водночас Ірина Білик не виключала можливості, що у її ексчоловіка хтось з'явився і допускає, що у неї самої незабаром можуть виникнути стосунки. У будь-якому випадку артистка планує продовжувати дружити зі своїм колишнім і навіть працювати. Аслан Ахмадов є постійним режисером кліпів знаменитості.

Відповідаючи на питання підписника, хто є її найулюбленішим чоловіком, Ірина Білик поправила, що їх двоє. Це її сини: Гліб – від цивільного шлюбу з моделлю Андрієм Оверчуком, і Табріз, який народився в шлюбі з Асланом Ахмадовим.

Улюблені чоловіки в житті Ірини Білик – її сини
Улюблені чоловіки в житті Ірини Білик – її сини / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В тренді

Нагадаємо, що Ірина Білик вийшла заміж за Аслана Ахмадова в березні 2015 року. Місяцем раніше у пари народився син Тебріз – хлопчика народила сурогатна мати.

Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

Раніше Аслан Ахмадов показав рідкісні спільні кадри з молодшим сином Ірини Білик.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Анджеліна Джолі з бджолами для американського Vogue
Всі обговорюють
Єлизавета II розсмішила відповіддю на запитання про старість
Бути в курсі
Цитата дня

Ксенія, безумовно, неординарна, яскрава, незвичайна особистість. Мені вистачає сили волі це визнати. Інакше, я б не працювала і не дружила. Мені з нею один одному як партнери, друзі та товариші категорично не підходимо, тому що критерії дружби у нас різні. Це не говорить про те, що хтось із нас краще, а хтось гірше. Це говорить про те, що ми дві абсолютно різні людини

Тіна Канделакі телеведуча, продюсер
Дізнатися більше про легендарний конфлікт
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти