Ірина Білик розказала Музею "Голоси мирних", що залишилося в її будинку після окупації

Будинок Ірини Білик розгромили окупанти / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Співачка Ірина Білик, як і багато українців, стала жертвою російських окупантів, адже рашисти оселилися в домі артистки під Києвом.

Я прокинулась від того, що няня мого сина кричала: "Іро, почалася війна!", — так співачка Ірина Білик згадує ранок 24 лютого. — Я не відразу повірила в те, що життя моє, моєї сім’ї, багатьох українців, назавжди зміниться.

Через декілька годин вона була вже в машині з дитиною — не знаючи, куди їде і що далі. Не здогадуючись, що її дім скоро займуть окупанти.

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Я дуже довго не розказувала своїм прихильникам, що у мене майже місяць жили рашисти, — зізнається Ірина.

Співачка не вважала доречним розповідати про пограбування та псування майна на тлі того, що в Україні вбивають людей. Вона лише сподівалася, що стіни будинку вціліють.

Коли Ірині показали те, що окупанти зробили з її житлом, артистка була шокована. Цілим залишився лише її коштовний і красивий рояль. Усе інше було зламано, зіпсовано і зруйновано.

Після перемоги України, у якій Ірина впевнена, вона планує накрити стіл у себе вдома та запросити друзів, щоб зустрітися і згадати все, що сталося. А ще обіцяє дати усі концерти, які не відбулися через війну.

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Дивіться та слухайте повну історію співачки за посиланням: bit.ly/38jmUj1

Ірина Білик є амбасадором Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це унікальний онлайн-музей, найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни.

Архів Музею налічує вже понад 15 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року. Увійшла до нього і власна історія Ірини.

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Розказати свою історію можна таким чином:

напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;

відвідайте портал Музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть "Розповісти історію";

зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001

Раніше Ірина Білик передбачила швидку та болісну смерть російським окупантам.