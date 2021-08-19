Ірина Федишин лежачи на чоловікові влаштувала еротичну фотосесію: Наш медовий 15-й рік

Ірина Федишин та Віталій Човник відсвяткували 15-ту річницю шлюбу / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин, яка до 15-річчя подружнього життя з Віталієм Човник записала музичний дует, поділилася ефектними кадрами у моря. Артистка лягла на свого чоловіка, в той час, як він робив селфі та усміхався.

Серію фото, на яких Віталій та Ірина "трохи повеселилися", артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Наш медовий 15-й рік. P.s.: трохи повеселилися на фото... – написала співачка.

Ірина Федишин та Віталій Човник / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Шанувальники із захопленням відреагували на фотосесію і побажали парі довгого щасливого кохання.

Співачка Ірина Федишин і продюсер Віталій Човник на пляжі в Болгарії / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

На крайньому фото Ірина Федишин поцілувала чоловіка.

Ірина Федишин показала поцілунок з чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

До речі, минулої зими Віталій Човник та Ірина Федишин придбали апартаменти на березі моря в Болгарії. Правда, незабаром подружжя продало квартиру.

Дізнайтеся в ролику, чому Ірині Федишин довелося продати житло:

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