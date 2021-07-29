Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Green Grey образились

Альбом Земфіри

Джеджула бив дружину

У кого купальник кращий

Суд за "лабутени"

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Федишин записала дует з чоловіком і знялася в кліпі в образі нареченої: дуже зворушливе відео

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
29 липня, 15:15
Копіювати лінк
Співачка презентувала красивий ролик на пісню "Не кохав" з чоловіком і дітьми, який приурочений до річниці їхнього весілля
Ірина Федишин заспівала з чоловіком і знялася з ним в спільному кліпі
Ірина Федишин заспівала з чоловіком і знялася з ним в спільному кліпі / Фото: скриншот

Рівно 15 років тому Ірина Федишин повінчалася зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником. Про це вона написала під відеороликом, прем'єра якого відбулася сьогодні.

Пісня до 15-річчя подружнього життя. 29.07 ми з Віталієм повінчалися. Цю пісню написали разом. Ми дякуємо Господу що маємо друг одного

Сама відеоробота вийшла дуже романтичною і ніжною. Крім Ірини та її чоловіка, в кліпі знялися також їхні сини Юрій і Олег. Всі чоловіки були одягнені в сорочки і жилети, а співачка в образі нареченої красувалася в сукні, яка ідеально підкреслювала її фігуру.

Читайте також:

Шанувальники прийшли в захват і від дуету, і від кліпу. Про це вони написали в коментарях під відео:

  • Вау відмінно слухаю і кайфую ви прекрасний дует! Продовжуйте і далі.
  • Тепер цю пісню можуть співати всі молодята України.
  • Вау! Не можу описати цей шедевр! Дуже красива пісня і кліп! Ви неймовірні! Супер! Ніби справжній кліп вашого весілля!
  • Браво чудовий дует. Пісня суперова. Дякую за вашу творчість.

Читайте також:

Раніше ми повідомляли, що Ірина Федишин виходить заміж вдруге. Співачка стала дружиною свого продюсера Віталія Човник в 2006 році. Тепер подружжя вирішило зіграти друге весілля.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Підтримуєте повернення до колишніх?
Новий колишній Джей Ло
Всі обговорюють
Періс Хілтон прокинулась вранці "вагітною"
Бути в курсі
Цитата дня

Я боялася, що він втратить роботу, що він публічний. Я знала, що якщо я зараз кудись піду, це відразу кудись потрапить, і я людині зруйную життя. Але я думала, що він це оцінить хоча б і більше не буде так чинити. Не треба було до нього повертатися - це була найбільша помилка в моєму житті.

Юлія Леус дружина Андрія Джеджули
Дізнатися більше, чому Юлія мовчала
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти