Іван Дорн звернувся до росіян і закликав не мовчати: Моя країна прокинулася від вибухів

Іван Дорн прокоментував вторгнення Росії в Україну / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Зірки продовжують у соцмережах коментувати вторгнення Росії в Україну. Слідом за Аланом Бадоєвим до росіян звернувся Іван Дорн. Співак повідомив, що перебуває в Україні і як багато хто в країні він прокинувся від вибухів.

Сьогодні державна влада Російської Федерації розгорнула повномасштабну війну проти моєї країни. І я зараз звертаюся до росіян, для яких моє слово, я сподіваюся, ще щось значить. Я закликаю вас зупинити цю катастрофу. Я закликаю вас не брати участь у цій убивчій війні. Нам ніхто не потрібен, ми хочемо вершити нашу долю.

Також артист звернувся до російських артистів,щоб вони розповідали своїй аудиторії про те, що трапилося.

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Будь ласка, скажіть, передайте їй, що нам ніхто не потрібен. Що Україна – незалежна, суверенна держава. Будь ласка, давайте разом зупинимо цю катастрофу. Не мовчіть. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненько!

Напад Росії на Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України". Вранці 24 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл було чутно по всій території України.

Російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про ситуацію в Україні та заявив, що президент наказав завдавати максимальних втрат загарбникам .

Президент Володимир Зеленський заявив про розрив дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією.

Раніше ми розповідали, що українські зірки залишаються у Києві.