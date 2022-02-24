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Алан Бадоєв закликав росіян не писати, як їм соромно, а виходити на вулиці

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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24 лютого, 10:58
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Алан Бадоєв у Instagram звернувся до росіян, які пишуть йому
/ Фото: Instagram

Ніхто не може мовчати. Поки що російські зірки вибачаються перед українцями і розповідають, що повинно бути війни, Алан Бадоєв закликає до дій.

Москва, досить мені писати, як вам соромно за вашу владу! Ідіть на вулиці!! Тому що зараз мою країну вбиває ваша країна! Прошу поширювати, не мовчати та діяти!

Скріншот: Instagram

Також він закликав нікого не мовчати про те, що відбувається.

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Скріншот: Instagram

Нагадаємо, вночі в Україні почали фіксувати вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна про початок спецоперації у нашій країні. Президент України Володимир Зеленський запровадив воєнний стан.

Раніше ми розповідали, в Україні запустили Telegram-бот на випадок надзвичайної ситуації

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Еліна Пелешенко
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