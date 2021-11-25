Іванна Онуфрійчук пояснила, навіщо організувала два розкішні весілля

Іванна Онуфрійчук показала нові фото з весілля у Києві / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Телеведуча у себе в соцмережах із задоволенням ділиться фото з весільної церемонії з казахським мільйонером Алмазом у Києві . Як зізналася Онуфрійчук, її часто почали питати, навіщо пара влаштувала друге весілля після урочистостей на Мальдівах.

Не знаю, як у вас, але в нас на Вінничині прийнято гуляти весілля декілька разів.

Скільки пам‘ятаю себе, стільки й знаю, що роблять весілля спочатку у нареченої, потім нареченого або ж навпаки. Мені цей звичай дуже подобається. Це хороший привід зібрати разом рідних та близьких людей, влаштувати красиве свято. Чому б ні? – написала Іванна в Instagram.

Весілля Іванни Онуфрійчук у Києві / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Реклама

Як зазначила Іванна, на Мальдівах не можна офіційно оформити стосунки. Тому пара вирішила розписатися у Києві.

Більше того, мені дуже хотілося запросити рідних Алмаза до України, показати їм найкрасивіші місця та наші звичаї, – пояснила Іванна Онуфрійчук.

Нагадаємо, на початку року Іванна Онуфрійчук зі своїми обранцем Алмазом зіграли розкішне весілля на Мальдівах . Гостей розважали топ-артисти Дан Балан, MONATIK. Також на заході виступив Амадор Лопес із гуртом RUMBERO’S. Ведучими були Олександр Бєлов та Катерина Варнава.

Іванна Онуфрійчук весілля на Мальдівах / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Реклама

Проте офіційно шлюб пара уклала у листопаді в Києві. На другому весіллі Іванни та Алмаза виступили Вєрка Сердючка, Tamerlan&Alenа та Дан Балан.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Іванни Онуфрійчук:

Реклама

Інші новини про зірок: