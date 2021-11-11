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Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера. Дивимося фото з весілля

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 15:53
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Нещодавно у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Іванна зізналася, що у них із чоловіком-мільйонером Алмазом все ніяк не виходить офіційно оформити стосунки
Іванна Онуфрійчук та казахський мільйонер Алмаз офіційно оформили стосунки
Іванна Онуфрійчук та казахський мільйонер Алмаз офіційно оформили стосунки / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

За словами Іванни, вони з чоловіком не могли визначиться в якій країні підуть до РАГСу. Телеведуча хотіла в Україні, а Алмаз – у Швейцарії. Але сьогодні це питання gfhf закрила. Іванна та Алмаз розписалися в Україні.

Телеведуча до останнього не розповідала про майбутню подію . Лише вранці вона написала в InstaStories, що сьогодні для неї є дуже важливий день.

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Для весілля в Україні Іванна Онуфрійчук обрала дві весільні сукні.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Тепер офіційно дружина Алмаза, – підписала фото телеведуча.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, на початку року Іванна Онуфрійчук зі своїми обранцем – казахським мільйонером Алмазом зіграли розкішне весілля на Мальдівах . Гостей розважали топ-артисти Dan Balan, MONATIK. Також на заході виступив Амадор Лопес із гуртом RUMBERO’S. Ведучими були Олександр Бєлов та Катерина Варнава.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Іванни Онуфрійчук:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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