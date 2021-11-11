Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера. Дивимося фото з весілля

За словами Іванни, вони з чоловіком не могли визначиться в якій країні підуть до РАГСу. Телеведуча хотіла в Україні, а Алмаз – у Швейцарії. Але сьогодні це питання gfhf закрила. Іванна та Алмаз розписалися в Україні.
Телеведуча до останнього не розповідала про майбутню подію . Лише вранці вона написала в InstaStories, що сьогодні для неї є дуже важливий день.
Для весілля в Україні Іванна Онуфрійчук обрала дві весільні сукні.
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Тепер офіційно дружина Алмаза, – підписала фото телеведуча.
Нагадаємо, на початку року Іванна Онуфрійчук зі своїми обранцем – казахським мільйонером Алмазом зіграли розкішне весілля на Мальдівах . Гостей розважали топ-артисти Dan Balan, MONATIK. Також на заході виступив Амадор Лопес із гуртом RUMBERO’S. Ведучими були Олександр Бєлов та Катерина Варнава.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Іванни Онуфрійчук:
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