Івлєєва і Собчак поцілувалися взасос на публіці (відео)

Ксенія Собчак і Настя Івлеева поцілувалися / Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Днями стартували зйомки нового драг-шоу Насті Івлеевой "Королівський кобри". За задумом це танцювальний турнір, в якому запрошені гості повинні підкорити глядача не тільки пластикою, але і харизмою.
Ксенія Собчак взяла участь в новому шоу блогера. Поки немає ніяких подробиць зі зйомок проєкту, але в Мережу вже потрапило відео, зняте масовкою.
На опублікованих кадрах Ксенія Собчак і Настя Івлеева на очах у публіки поцілувалися взасос.
До слова, це не перший такий експромт Ксенії Собчак. У 2007 році на премії GQ відома телеведуча поцілувалася з Тіною Канделакі. Цей поцілунок довго обговорювали в ЗМІ.
Нагадаємо, нещодавно Настя Івлєєва дала ексклюзивне інтерв'ю Ксенії Собчак , в якому вперше розкрила подробиці розлучення з Елджеем.
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