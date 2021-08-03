Побиття танцівника з балету Дорофеєвої: суд заарештував співробітника УДО

Євгенія Беспалого, який жорстоко побив 22-річного хлопця, взяли під варту на 60 діб за завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження

У Мережі вже знайшли фото підозрюваного в побитті. Колаж "Сьогодні"

Суд у Києві обрав запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони, підозрюваному у побитті 22-річного танцівника із шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої. Євгена Беспалого взяли під варту на 60 діб.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"За клопотанням Київської міської прокуратури районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, який підозрюється в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому жителю", – йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Днями під час раптового конфлікту між 28-річним працівником УДО та 22-річним учасником шоу-балету, який заступився за дівчину, підозрюваний завдав потерпілому сильного удару кулаком у голову, від якого той упав на землю.

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У постраждалого був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Пізніше користувачі соцмереж упізнали нападника.

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