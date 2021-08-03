Избиение танцора из балета Дорофеевой: суд арестовал сотрудника УГО

Евгения Беспалого, который жестоко избил 22-летнего парня, взяли под стражу на 60 суток за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения

В Сети уже нашли фото подозреваемого в избиении. Коллаж "Сегодня"

Суд в Киеве избрал меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны, подозреваемого в избиении 22-летнего танцора из шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой. Евгения Беспалого взяли под стражу на 60 суток.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток работнику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", – говорится в сообщнии.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

На днях в ходе внезапно возникшего конфликта между 28-летним работником УГО и 22-летним участником шоу-балета, который вступился за девушку, подозреваемый нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю.

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У пострадавшего было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позже пользователи соцсетей опознали нападавшего.

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