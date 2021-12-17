Бив і погрожував убити собаку: ще одна жінка звинуватила Кріса Нота у насильстві

Беверлі Джонсон та Кріс Нот зустрічалися у 90-х / Фото: Getty Images, instagram.com/chrisnothofficial/
Голлівудського актора Кріса Нота, який зіграв Містера Біга у серіалі "Секс і місто", люблять мільйони жінок. Та днями стало відомо, що його звинувачують у двох зґвалтуваннях із різницею в одинадцять років.
Секс-скандал набирає обертів і вже третя жінка заявила про насильство з боку Кріса Нота. Взагалі вона розповіла про це кілька років тому, але про інцидент користувачі соцмереж згадали зараз, на тлі нових звинувачень.
У середині 1990-х модель та акторка Беверлі Джонсон крутила роман із Крісом Нотом. В Мережі з'явилася стаття, в якій повідомлялося про "неконтрольовані ревнощі, погрози та побиття" з боку Кріса до Беверлі.
Я ніколи в житті не була така налякана. Просто не можу повірити, що хтось, хто мав такі ніжні і солодкі почуття, міг перетворитися на цього дикого ґвалтівника, – цитує газета Джонсон.
Модель також стверджувала, що після розставання Кріс Нот погрожував понівечити її, погрожував смертю, "називаючи по 25 разів на день", а ще погрожував убити собаку Джонсон.
Що каже Кріс Нот?
Після перших звинувачень актор заявив, що все сказане жінками – наклеп. Нот спростовує будь-які чутки на цю тему і запевняє, що не має нічого спільного із сексуальними домаганнями.
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