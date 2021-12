Серіал And Just Like That обрушив акції компанії тренажерів. Peloton зняли відповідь із Містером Бігом (відео)

Спойлер! У першому епізоді сиквелу "Секс і місто" один із персонажів помирає під час заняття на велотренажері Peloton. У рекламному ролику Містера Біга воскресили

Peloton випустив рекламний ролик із живим Містером Бігом / Фото: YouTube, HBO

Так, у прем'єрному епізоді "And Just Like That" коханий Керрі Бредшоу помирає від серцевого нападу під час заняття на вже згаданому тренажері. Після виходу цієї серії в ефір акції Peloton, за даними ЗМІ, впали на понад 16%.

У компанії відразу ж відповіли, що причиною смерті Містера Біга (Peloton) міг стати його спосіб життя, а не тренажер. Щоб якось вибратися із ситуації, вже 12 грудня Peloton випустили рекламу, в якій знявся Престон і вигадана інструкторка Біга на ім'я Аллегра.

Кадр із серіалу "And Just Like That..." / Скриншот з відео

Вони сидять біля каміна, звучить "Місячна соната", а позаду стоять два велотренажери. "Ти прекрасно виглядаєш", – каже подруга екранному містеру Бігу, і той відповідає: "Я почуваюся чудово. Може ще прокотимося?".

Відео було опубліковано в Twitter-акаунті Peloton з підписом "And Just Like That...he's alive" ("І просто так... він живий".

Про що серіал "And Just Like That..."

Канал HBO зняв сіквел культового серіалу "Секс і місто" про нерозлучних подружок та їхнє бурхливе життя. Керрі (Сара Джессіка Паркер), Міранда (Сінтія Ніксон) і Шарлотта (Крістін Девіс) навіть майже через 20 років не змінили своїх звичок і зберегли теплі дружні стосунки.

Синтія Ніксон, Крістін Девіс і Сара Джессіка Паркер на зйомках продовження фільму "Секс у великому місті" в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

"Секс і місто" проіснував шість сезонів, і з моменту першого ефіру в 1998 році було знято 94 епізоди. 2004 року продюсери оголосили про завершення серіалу. За цей час проєкт "Секс і місто" отримав 15 телевізійних премій.

У "And Just Like That..." відмовилася зніматися Кім Кеттролл, яка зіграла Саманту. Причина цього нібито її конфлікт на знімальному майданчику із Сарою Джесікою Паркер.

Кім Кеттролл заявила, що не повернеться в "Секс у великому місті" / Фото: Getty Images

Натомість у серіалі з'явилися нові персонажі: агентка з нерухомості Манхеттена Сіма Патель (Саріта Чоудхурі), авторка документальних фільмів та багатодітна мати Ліза Тодд Векслі (Ніколь Арі Паркер), юрист та професорка Ніа Воллез (Карен Піттман), а також стендап-комік Че Діаз (Сара Рамірез).

В Україні прем'єру серіалу "І просто так" можна легально подивитися в Амедіатеці на сервісі OLL.TV.