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"Містера Біга" звинувачують у двох зґвалтуваннях із різницею в одинадцять років

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 21:21
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Улюбленець жінок та "чоловік мрії Кері Бредшоу" раптом потрапив у гучних секс-скандал. Актор заперечує свою причетність до двох серйозних злочинів
Актора Кріса Нота звинувачують у зґвалтуваннях
Актора Кріса Нота звинувачують у зґвалтуваннях / Фото: Getty Images

Буквально днями Кріст Нот радісно вітав Ольгу Цибульську з вдень народження , А вже сьогодні репутація актора сильно похитнулася через гучні звинувачення на його адресу.

До журналістів Hollywood Reporter з невеликим інтервалом у часі звернулися одразу дві жінки, які заявили про сексуальні домагання з боку зірки Голлівуду.

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Перше звинувачення на адресу Кріса Нота

За словами першої ймовірної жертви Зої, інцидент стався у 2004 році , коли дівчині було 22 роки Тоді актор співпрацював із компанією, де працювала дівчина і через колег дізнався її номер телефону.

Кріс регулярно дзвонив Зої та запрошував на зустріч. Дівчина погодилася прийти поплавати у басейні на даху разом зі своїм другом, тому все пройшло у межах пристойності. Під час спілкування Нот дав Зої почитати книгу, і коли дівчина прийшла повернути її, актор став приставати до неї з поцілунками та непристойними пропозиціями .

На всі прохання 22-річної співробітниці припинити чоловік ніяк не реагував. Потерпіла зізналася, що тоді Кріс навіть розсміявся на прохання хоча б надіти презерватив.

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Другий випадок у секс-скандалі

Другий інцидент стався через одинадцять років, у 20015 році. 61-річний актор запросив молоду дівчину Ліллі на вечерю до ресторану і після кількох келихів запропонував послухати музику в нього вдома.

На той момент Кріс був одружений і, до того ж, "старуватий", тому Ліллі відразу відмовилася від близькості. Дівчина розповіла, що пам'ятає лише те, як Нот зняв штани та накинувся на неї.

Після того, як Ліллі втекла в сльозах, Кріс намагався поговорити з нею по телефону і переконати, що вони лише добре повеселилися.

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В свою чергу Кріс Нот заявив, що все сказане дівчатами – наклеп . Актор спростовує будь-які чутки на цю тему і запевняє, що не має нічого спільного із сексуальними домаганнями.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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