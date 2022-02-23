Як букмекери оцінюють шанси Kalush Orchestra на "Євробаченні"-2022?

Букмекери оцінили шанси групи / Фото: kalush.official

Нагадаємо, цього тижня стало офіційно відомо про те, що Kalush Orchestra представить Україну на "Євробаченні" у Турині. У зв'язку з оновленнями з'явилася інформація про те, як букмекери оцінюють шанси України на конкурсі.

Так, список із ймовірними переможцями "Євробачення"-2022 вже з'явився на сайті Eurovision World . На думку букмекерів, Kalush Orchestra гідний п'ятого місця. Шанси на перемогу українців оцінюють аналітики на 5%.

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Як і останні роки, на першому місці Італія. Це дует Mahmood та BLANCO. На перемогу італійців букмекери ставлять 18%.

На другому місці з 11% ймовірності – Австралія, на третьому – Польща з 7%, на четвертому – Швеція.

Замикає п'ятірку України.

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рейтинг букмекерів на "Євробачення"

Поки що розслаблятися рано, оскільки не всі країни обрали своїх представників, тож, швидше за все, рейтинг букмекерів змінюватиметься. Є шанс, що Україна підніметься ще вищим.

До речі, на Євробаченні-2022 Kalush Orchestra виконають композицію Stefania. Пропонуємо згадати їхній виступ на Нацвідборі.

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Нагадаємо, Суспільне запропонувало Kalush Orchestra поїхати до Італії замість переможниці Нацвідбору Alina Pash після дискваліфікації за підроблену довідку про перетин кримського кордону.

До речі, українці вимагають усунути Росію від "Євробачення".