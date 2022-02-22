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Офіційно: Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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22 лютого, 14:28
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Переговори зайняли кілька днів, але тепер гурт нарешті вирішив їхати на конкурс. Kalush Orchestra представлятимуть нашу країну замість Аліни Паш
/ Фото: kalush.official

Сьогодні, 22 лютого, на засіданні Оргкомітету Нацвідбору на участь у "Євробаченні-2022" було ухвалено рішення про те, що гурт Kalush Orchestra представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині. Про це повідомляє Суспільне.

Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 та віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою, – сказав вокаліст гурту Олег Псюк.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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