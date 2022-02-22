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Українці вимагають усунути Росію від Євробачення: "Вбивцям не місце на конкурсі"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 18:13
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Українські фанати пісенного конкурсу запустили в Мережі хештег #EurovisionWithoutRussia
Українці вимагають дискваліфікувати Росію на "Євробаченні-2022"
Українці вимагають дискваліфікувати Росію на "Євробаченні-2022" / Фото: instagram.com/Eurovision

Сьогодні стало відомо, що Kalush Orchestra представлятиме Україну на "Євробаченні-2022" у Турині. Про це вже повідомили в офіційному Instagram-акаунті конкурсу.

Тим часом "Суспільне" показало бали від журі Нацвідбору, які від організаторів вимагали представники KALUSH, звинувачуючи у фальсифікуванні результатів.

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І поки хтось обговорює бали від Тіни Кароль, Джамали та Ярослава Лодигіна фіналістам Нацвідбору, у соцмережах розпочали флешмоб – користувачі вимагають усунути Росію від участі в міжнародному пісенному конкурсі.

Тег #EurovisionWithoutRussia з'явився на тлі загроз Росії після того, як Путін визнав "ЛДНР" та агресивно висловився про Україну і невизнання її як держави.

Наразі ми спостерігаємо, як одна з країн-учасниць вже 8 років загрожує територіальній цілісності України. Особливо зараз. Це неприпустимо, – йдеться у пості фан-акаунту eurovision.ua.

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Флешмоб підхопили в інших соцмережах:

  • "Як можна впустити країну, яка намагається намутити WW3 (третю світову війну. – Ред.) на конкурс, який започаткований для об'єднання Європи після WW2".
Скриншот: Twitter

  • "Вбивцям не місце на жодних конкурсах".

Скриншот: Twitter

  • "Я сподіваюся, що організаторам Євробачення буде соромно, що на їхній сцені виступатимуть окупанти".

    Скриншот: Twitter

    • "Росія має бути дискваліфікована".

    Скриншот: instagram.com/proud.eurofan

      Раніше Тіна Кароль, яка була в журі Нацвідбору на "Євробачення-2022", прокоментувала скандал з Alina Pash.

      Інна Петрова
      Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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