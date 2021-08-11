Відомі українські артисти відмовилися виступити на концерті до Дня Незалежності

"Антитіла" та "Бумбокс" відмовилися виступити на концерті до Дня Незалежності / Фото: instagram.com/boomboxfamily, facebook.com/antytilaofficial

Після того, як режисерка святкового шоу Катя Царик прояснила скандал з Green Grey, яких прибрали з концерту до Дня Незалежності України, вона прокоментувала, які артисти відмовилися виступати на заході. Режисерка повідомила, що у деяких музикантів вже були заплановані виступи в інших містах, інші ж – просто відмовилися.

Про це Катя Царик розповіла на одному з українських телеканалів, передає УНН.

Хто з артистів відмовився виступати на концерті до 30-річчя незалежності України?

Катя Царик зізналася, що їй дуже хотілося б бачити на сцені цього дня "Бумбокс", але гурт "коректно відмовився від участі".

Відхилив запрошення і вокаліст Тарас Чубай з рок-гурту "Плач Єремії". Він теж не захотів виступати на благодійному концерті.

Три популярних українських гурти – "Друга ріка", Onuka, "Антитіла" – беруть участь у святкових заходах в інших містах, тому теж не вийдуть на сцену НСК "Олімпійський" 24 серпня.

Onuka / Фото: instagram.com/onukaofficial

Ще один гурт, який не виступить 24 серпня, – Green Grey, з яким організатори вели переговори.

Ми дуже хотіли, щоб Green Grey виступили, ми вели переговори і ми створювали для них номер. Але, на жаль, після виходу в соцмережі відеозвернення одного з учасників, а саме Муріка, щодо мовного закону, нас це все поставило в такий певний шок. Нам здалося це дуже некоректним стосовно цього свята, тому нам довелося розлучитися на це свято, – прокоментувала Катя Царик.

Катя Царик – режисерка концерту до Дня Незалежності України / Фото: instagram.com/katyatsarik

Раніше повідомлялося, які зірки виступлять на шоу до Дня Незалежності України на "Олімпійському".

Шоу відбудеться на НСК "Олімпійський" о 18:00.

Дивіться, як Вінницькі хористи запустили світовий челендж до 30-річчя незалежності України:

Дізнайтеся інші новини на тему: