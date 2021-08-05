Справа не в російськомовних піснях: Катя Царик прояснила скандал з Green Grey і концертом до Дня Незалежності

Режисерка Катя Царик поділилася деталями концерту "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України", до якого залишилося всього кілька тижнів.
Серед іншого вона заявила, що домовленість про виступ на шоу з гуртом Green Grey розірвали через відео одного з учасників колективу, яке було викладено в Мережу.
За словами Царик, ролик Green Grey – образа всіх українців.
Йшлося не зовсім про закон, справа була в мові. І форма, в якій це було висловлено, нас образила. Думаю, образила будь-якого українця, який поважає свою країну. Нам здалося некоректною така поведінка, тому ми прийняли рішення, що нам одне з одним не по дорозі, – заявила режисерка.
Нагадаємо, в тому самому відео Мурік (Дмитро Муравицький) досить різко висловився щодо закону про українську мову.
Втім до скандалу у творців шоу і Green Grey тривали переговори про постановку, та й самі артисти вже зробили оновлене аранжування пісні й готували ефектний візуал.
Почалася підготовка... обговорення сценарію, виступи з режисерами, тех. деталі з менеджментом... І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! – повідомив раніше Андрій "Diezel" Яценко.
Яким буде концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України"
- Практично всі пісні будуть звучати українською.
- Конферансу, ведучих і перерв на шоу не буде.
- Артисти виконають пісні, що стали символами незалежності в різних куточках України.
- Виступи супроводжуватимуться хореографією, світловим шоу.
На концерті виступлять:
- Сергій Бабкін
- Ірина Білик
- Олег Винник
- Брати Гадюкіни
- Валентин Дитюк
- Тіна Кароль
- Ніна Матвієнко
- Арсен Мірзоян
- Наталя Могилевська
- Людмила Монастирська
- Океан Ельзи
- Віктор Павлік
- Тарас Петриненко
- Оля Полякова
- Олександр Пономарьов
- Руслана
- Потап
- Софія Ротару
- СКАЙ
- СКРЯБІН
- Христина Соловій
- BRUTTO
- DOROFEEVA
- DZIDZIO
- JАMALA
- KAZKA
- MONATIK
- MOZGI
- Go_A
- TAYANNA
- VERKA SERDUCHKA
- Kyiv Symphony Orchestra
- Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.
Шоу відбудеться на НСК "Олімпійський" о 18:00.
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