Справа не в російськомовних піснях: Катя Царик прояснила скандал з Green Grey і концертом до Дня Незалежності

Легендарний український гурт Green Grey не братиме участі у великому шоу, яке відбудеться на "Олімпійському". Раніше музиканти вирішили, що їм відмовили через російськомовні пісні

Режисер Катя Царик прокоментувала ситуацію з групою Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial, instagram.com/katyatsarik

Режисерка Катя Царик поділилася деталями концерту "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України", до якого залишилося всього кілька тижнів.

Серед іншого вона заявила, що домовленість про виступ на шоу з гуртом Green Grey розірвали через відео одного з учасників колективу, яке було викладено в Мережу.

За словами Царик, ролик Green Grey – образа всіх українців.

Йшлося не зовсім про закон, справа була в мові. І форма, в якій це було висловлено, нас образила. Думаю, образила будь-якого українця, який поважає свою країну. Нам здалося некоректною така поведінка, тому ми прийняли рішення, що нам одне з одним не по дорозі, – заявила режисерка.

Катя Царик розповіла про концерт до Дня Незалежності України / Фото: instagram.com/katyatsarik

Нагадаємо, в тому самому відео Мурік (Дмитро Муравицький) досить різко висловився щодо закону про українську мову.

Green Grey пояснили, чому їх прибрали з концерту до Дня Незалежності / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

Втім до скандалу у творців шоу і Green Grey тривали переговори про постановку, та й самі артисти вже зробили оновлене аранжування пісні й готували ефектний візуал.

Почалася підготовка... обговорення сценарію, виступи з режисерами, тех. деталі з менеджментом... І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! – повідомив раніше Андрій "Diezel" Яценко.

Яким буде концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України"

Практично всі пісні будуть звучати українською.

Конферансу, ведучих і перерв на шоу не буде.

Артисти виконають пісні, що стали символами незалежності в різних куточках України.

Виступи супроводжуватимуться хореографією, світловим шоу.

На концерті виступлять:

Сергій Бабкін

Ірина Білик

Олег Винник

Брати Гадюкіни

Валентин Дитюк

Тіна Кароль

Ніна Матвієнко

Арсен Мірзоян

Наталя Могилевська

Людмила Монастирська

Океан Ельзи

Віктор Павлік

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Олександр Пономарьов

Руслана

Потап

Софія Ротару

СКАЙ

СКРЯБІН

Христина Соловій

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

JАMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

Go_A

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Kyiv Symphony Orchestra

Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Шоу відбудеться на НСК "Олімпійський" о 18:00.

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