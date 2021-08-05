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Справа не в російськомовних піснях: Катя Царик прояснила скандал з Green Grey і концертом до Дня Незалежності

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
5 серпня, 15:00
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Легендарний український гурт Green Grey не братиме участі у великому шоу, яке відбудеться на "Олімпійському". Раніше музиканти вирішили, що їм відмовили через російськомовні пісні
Режисер Катя Царик прокоментувала ситуацію з групою Green Grey
Режисер Катя Царик прокоментувала ситуацію з групою Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial, instagram.com/katyatsarik

Режисерка Катя Царик поділилася деталями концерту "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України", до якого залишилося всього кілька тижнів.

Серед іншого вона заявила, що домовленість про виступ на шоу з гуртом Green Grey розірвали через відео одного з учасників колективу, яке було викладено в Мережу.

За словами Царик, ролик Green Grey – образа всіх українців.

Йшлося не зовсім про закон, справа була в мові. І форма, в якій це було висловлено, нас образила. Думаю, образила будь-якого українця, який поважає свою країну. Нам здалося некоректною така поведінка, тому ми прийняли рішення, що нам одне з одним не по дорозі, – заявила режисерка.

Катя Царик розповіла про концерт до Дня Незалежності України
Катя Царик розповіла про концерт до Дня Незалежності України / Фото: instagram.com/katyatsarik

Нагадаємо, в тому самому відео Мурік (Дмитро Муравицький) досить різко висловився щодо закону про українську мову.

Green Grey пояснили, чому їх прибрали з концерту до Дня Незалежності
Green Grey пояснили, чому їх прибрали з концерту до Дня Незалежності / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

Втім до скандалу у творців шоу і Green Grey тривали переговори про постановку, та й самі артисти вже зробили оновлене аранжування пісні й готували ефектний візуал.

Почалася підготовка... обговорення сценарію, виступи з режисерами, тех. деталі з менеджментом... І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! – повідомив раніше Андрій "Diezel" Яценко.

Яким буде концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України"

  • Практично всі пісні будуть звучати українською.
  • Конферансу, ведучих і перерв на шоу не буде.
  • Артисти виконають пісні, що стали символами незалежності в різних куточках України.
  • Виступи супроводжуватимуться хореографією, світловим шоу.

На концерті виступлять:

  • Сергій Бабкін
  • Ірина Білик
  • Олег Винник
  • Брати Гадюкіни
  • Валентин Дитюк
  • Тіна Кароль
  • Ніна Матвієнко
  • Арсен Мірзоян
  • Наталя Могилевська
  • Людмила Монастирська
  • Океан Ельзи
  • Віктор Павлік
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Олександр Пономарьов
  • Руслана
  • Потап
  • Софія Ротару
  • СКАЙ
  • СКРЯБІН
  • Христина Соловій
  • BRUTTO
  • DOROFEEVA
  • DZIDZIO
  • JАMALA
  • KAZKA
  • MONATIK
  • MOZGI
  • Go_A
  • TAYANNA
  • VERKA SERDUCHKA
  • Kyiv Symphony Orchestra
  • Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Шоу відбудеться на НСК "Олімпійський" о 18:00.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% - це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень й іншими мовами.

Катя Царик режисерка концерту до Дня Незалежності України
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