Відомий продюсер зізнався, чому насправді Пугачова зараз не виступає

Андрій Разін назвав причину, чому Алла Пугачова задарма не співає на публіці / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Зараз Алла Пугачова весь свій час присвячує вихованню двійнят Гаррі і Лізи, які в цьому році підуть вже до другого класу. Найчастіше співачку можна побачити на фото і відео в Instagram її чоловіка Максима Галкіна. Примадонна вже кілька років не дає концерти.

Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін вважає, що причиною, чому Алла Пугачова пішла зі сцени стали проблеми з голосом.

Завжди вважав, що люди, які курять, гроблять своє здоров'я. Особисто я не зробив жодної затяжки в життя. Алла Борисівна пішла з шоу-бізнесу саме тому, що вона курить з сімдесятих років, тому її голос змінився до невпізнання, – написав Андрій Разін в Instagram.

Раніше Алла Пугачова зізналася, що не збирається повертатися на сцену. Але цього літа співачка зробила виняток і вперше за довгий час заспівала на публіці.

До слова, на думку музичного критика Сергія Сосєдова, Алла Пугачова давно втратила свою аудиторію і їй давно пора було йти зі сцени.

Коли артист втрачає аудиторію – це проблема. Коли він сам себе скидає з Олімпу, не розуміючи, що час минув. Приклад – Пугачова. Вона не розуміє, що такий артистки вже не існує. Є жінка з таким ім'ям. Але немає артистки з таким ім'ям. І треба вчасно йти, – заявив музичний критик.

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