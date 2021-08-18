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Сосєдов вважає, що Пугачова себе переоцінює: Вже немає артистки з таким ім'ям

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
18 серпня, 08:30
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Музичний критик Сергій Сосєдов знову вирішив висловитися про Аллу Пугачову. Він вважає, що співачці давно потрібно було піти зі сцени
Сергій Сосєдов заявив, що Алла Пугачова втратила свою аудиторію
Сергій Сосєдов заявив, що Алла Пугачова втратила свою аудиторію / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Музичний критик Сергій Сосєдов раніше називав себе одним з найвідданіших шанувальників Алли Пугачової і співав їй дифірамби. Але в останні роки Сосєдов частіше критикує свою колись улюблену співачку. Музичному критику не подобається, що зараз робить Алла Пугачова. Він вважає, що співачка давно втратила свою аудиторію.

Коли артист втрачає аудиторію – це проблема. Коли він сам себе скидає з Олімпу, не розуміючи, що час минув. Приклад – Пугачова. Вона не розуміє, що такий артистки вже не існує. Є жінка з таким ім'ям. Але немає артистки з таким ім'ям. І треба вчасно йти, – сказав Сосєдов виданню WomanHit.

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Сергій Сосєдов розкритикував Аллу Пугачову
Сергій Сосєдов розкритикував Аллу Пугачову / Фото: Скріншот з YouTube

Як приклад він навів Клавдію Шульженко. Для нього вона – ідеал справжньої співачки.

Клавдія Іванівна Шульженко не дозволяла виходити собі не в голосі, або з поганим матеріалом. Я не пам'ятаю, щоб її голос хрипів або очі були вирячені. Вона завжди з'являлася з посмішкою – вокал звучав чітко, – сказав Сосєдов.

Сергій Сосєдов
Сергій Сосєдов / Фото: Скріншот з YouTube

До слова, раніше Сергій Сосєдов вже заявляв, що успіх Алли Пугачової – це грамотний піар.

І правда, що такого в ній було? Нічого! Вона була такою ж співачкою, як і всі інші, як Софія Ротару, Едіта П'єха, Валентина Толкунова ... Вона анітрохи не була їх вище, але їй створили міфологію і створили дуже грамотно, – говорив він в одному зі своїх інтерв'ю.

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Варто зазначити, що Алла Пугачова на критику Сергія Сосєдова не ображається.

Не чіпайте Сергійка, йому треба якось заробляти. Ну що робити – спочатку він заробляв на тому, що хвалив мене, тепер він заробляє на тому, що мене ... Я завжди кажу: "Ще хтось так говорить?" – висловилася співачка про музичному критиці.

Як зараз звучить голос Алли Пугачової:

Інші висловлювання музичного критика:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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