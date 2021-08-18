Алла Пугачова показала чесне фото без фільтрів: Ось і зморшки вже під очима

Алла Пугачова завжди уважно стежить за трендами і в Мережі часто обговорюють її молодіжні образи. Але цього разу співачка вирішила опублікувати фото, як вона виглядає без макіяжу

Алла Пугачова показала, як виглядає без макіяжу і фільтрів / Фото: instagram.com/alla_orfey

У квітні цього року Аллі Пугачовій виповнилось 72 роки. Алла Пугачова не з тих артисток, хто соромиться свого віку. Наприклад, нещодавно співачка продемонструвала своє почуття гумору і повеселила Мережа реакцією на жарт про свій вік .

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Примадонна вперше за довгий час опублікувала фото в Instagram і вирішила показати, як виглядає без макіяжу і фільтрів.

Ось і зморшки вже під очима. Не посміхатися зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай з'являються. No problem !!! – підписала фото Алла Пугачова

Алла Пугачова без макіяжу і фільтрів / Фото: instagram.com/alla_orfey

Друзі та шанувальники не скупилися на компліменти під новою публікацією співачки.

"Це не зморшки ж зовсім! Це промінчики щастя у вас, дорога Алла Борисівна"

"Мила, руда, рідна"

"На вас зморшки не видно, дорога Алла Борисівна"

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

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/ Фото: instagram.com/alla_orfey

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

До слова, хоч Алла Пугачова і не часто публікує у себе в соцмережах фото, але вона з'являється в Instagram свого чоловіка. Зовсім недавно Сергій Сосєдов розкритикував співачку за фото в домашніх нарядах і без макіяжу.

Що Алла Пугачова думає про старість:

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