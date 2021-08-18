Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Операція онлайн

Лорак в Одесі

Фільм Полякової

Женя на зв'язку

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Алла Пугачова показала чесне фото без фільтрів: Ось і зморшки вже під очима

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
18 серпня, 15:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Алла Пугачова завжди уважно стежить за трендами і в Мережі часто обговорюють її молодіжні образи. Але цього разу співачка вирішила опублікувати фото, як вона виглядає без макіяжу
Алла Пугачова показала, як виглядає без макіяжу і фільтрів
Алла Пугачова показала, як виглядає без макіяжу і фільтрів / Фото: instagram.com/alla_orfey

У квітні цього року Аллі Пугачовій виповнилось 72 роки. Алла Пугачова не з тих артисток, хто соромиться свого віку. Наприклад, нещодавно співачка продемонструвала своє почуття гумору і повеселила Мережа реакцією на жарт про свій вік .

Реклама

Примадонна вперше за довгий час опублікувала фото в Instagram і вирішила показати, як виглядає без макіяжу і фільтрів.

Ось і зморшки вже під очима. Не посміхатися зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай з'являються. No problem !!! – підписала фото Алла Пугачова

Алла Пугачова без макіяжу і фільтрів
Алла Пугачова без макіяжу і фільтрів / Фото: instagram.com/alla_orfey

Друзі та шанувальники не скупилися на компліменти під новою публікацією співачки.

  • "Це не зморшки ж зовсім! Це промінчики щастя у вас, дорога Алла Борисівна"
  • "Мила, руда, рідна"
  • "На вас зморшки не видно, дорога Алла Борисівна"

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

Реклама

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

До слова, хоч Алла Пугачова і не часто публікує у себе в соцмережах фото, але вона з'являється в Instagram свого чоловіка. Зовсім недавно Сергій Сосєдов розкритикував співачку за фото в домашніх нарядах і без макіяжу.

Що Алла Пугачова думає про старість:

Реклама

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Одеський кінофестиваль-2021 стартував
Наталі Портман для Vogue China
Концерт до Дня Незалежності
Зіброва не запросили через його характер
Ого!
Цитата дня

Як довго ми чекали зустрічі з вами. Боже мій, що відбувається! Яке щастя вас сьогодні бачити і знати, що в залі зібралися мої кохані й рідні люди. Мої глядачі, тільки мої. Я нікому вас не віддам

Ані Лорак співачка
Відео з концерту Лорак
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти