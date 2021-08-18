Алла Пугачова показала чесне фото без фільтрів: Ось і зморшки вже під очима

У квітні цього року Аллі Пугачовій виповнилось 72 роки. Алла Пугачова не з тих артисток, хто соромиться свого віку. Наприклад, нещодавно співачка продемонструвала своє почуття гумору і повеселила Мережа реакцією на жарт про свій вік .
Примадонна вперше за довгий час опублікувала фото в Instagram і вирішила показати, як виглядає без макіяжу і фільтрів.
Ось і зморшки вже під очима. Не посміхатися зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай з'являються. No problem !!! – підписала фото Алла Пугачова
Друзі та шанувальники не скупилися на компліменти під новою публікацією співачки.
- "Це не зморшки ж зовсім! Це промінчики щастя у вас, дорога Алла Борисівна"
- "Мила, руда, рідна"
- "На вас зморшки не видно, дорога Алла Борисівна"
До слова, хоч Алла Пугачова і не часто публікує у себе в соцмережах фото, але вона з'являється в Instagram свого чоловіка. Зовсім недавно Сергій Сосєдов розкритикував співачку за фото в домашніх нарядах і без макіяжу.
Що Алла Пугачова думає про старість:
Інші новини про співачку: