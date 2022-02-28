Jah Khalib зараз у Києві: "Українці, я тепер не просто люблю вас, а захоплююсь"

Jah Khalib в інстаграм зізнався у коханні українцям / Фото: instagram.com/jahkhalib

Jah Khalib (Джа Каліб) – казахстанський російськомовний співак, бітмейкер та продюсер. Але зараз – він просто один із тих, хто через вторгнення Росії в Україну опинився під ударом.

В інтерв'ю Раміні у 2019-му році він розповідав, що постійно приїжджав до Києва творити, називаючи столицю творчою Меккою, і загалом до України відчуває найтепліші почуття. З 2019-го року він більшу частину часу живе у Києві. Про це можете переглянути далі у відео.

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І, будучи в Україні, артист, як і мільйони наших людей, опинився в небезпеці через вторгнення Путіна до нашої країни. Але як би там не було, Jah Khalib залишається у Києві, демонструє силу духу та захоплюється українцями, які згуртувалися і з такою мужністю відстоюють свою землю.

скріншот з інстаграм Jah Khalib

Наша перемога не за горами!

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