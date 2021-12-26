Як їй вдалося всіх обдурити: Віра Брежнєва розкрила секрети участі в Масці (відео)

Як Віра Брежнєва обдурила детективів "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Винова Краля з моменту появи на сцені "Маски" у 10-му випуску заплутала зіркових детективів не лише підказками, а й зовнішнім виглядом. А найбільш шокуючим було її виконання відомого хіта Вітаса.

Оля Полякова побачила у Виновій Кралі худорлявого чоловіка. За її словами, під маскою могли бути MELOVIN, Дмитро Гордон, Артем Пивоваров або травести-діва Монро.

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Але все виявилося дуже несподіваним – це була Віра Брежнєва! Дивіться момент зняття маски Винової Кралі:

Як Вірі вдалося так заплутати зіркових детективів другого сезону "Маски"? Співачка зізналася за лаштунками фіналу, що їй довелося попрацювати не лише над своїм вокалом, а й над рухами.

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Коли мені запропонували цей проєкт і коли я погодилася, звичайно ж, мені найбільше хотілося так заплутати детективів, щоб вони не розгадали мене... Я працювала не лише над тим, щоб вокально чи костюмом заплутати, а й навіть пластикою тіла, – поділилася Віра Брежнєва.

Віра Брежнєва розповіла про участь у фіналі "Маски" / Фото: YouTube

Пересуватися сценою в костюмі Винової Кралі співачці було складно. По-перше, через взуття на високій платформі, по-друге, через маску, яка дуже щільно прилягала до обличчя.

Моя маска упиралася мені в щоки та ніс, я практично не могла навіть нормально відкрити рота. Але найголовніше для мене – що я бачила у прорізі щось, це мене заспокоювало. Коли я чекала на свій вихід на сцену, я просто стояла і спокійно, повільно дихала, – додала Брежнєва.

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А також дізнайтесь, хто став переможцем другого сезону.