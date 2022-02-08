Як Кайлі Дженнер назвала сина? З'явилося дві версії

Кайлиі Дженнер та Тревіс Скотт / Фото: instagram.com/kyliejenner

Нагадаємо, цього тижня стало відомо про те, що Кайлі Дженнер стала мамою вдруге. Щаслива подія в житті зірки Інстаграм і репера Тревіса Скотта сталася 02.02.2022, але оголосили вони через кілька днів. Поки що ім'я малюка пара тримає у секреті, але користувачі в Мережі вже зробили свої припущення. Наразі є дві версії.

скріншот із Інстаграм Кайлі Дженнер

Як Кайлі Дженнер назвала сина?

Так, судячи з коментарів у Мережі, фанати впевнені, що хлопчика назвали Енджел/Ангел. Чому вони такі впевнені? Справа в тому, що в коментарях під фото Кріс Дженнер, бабуся малюка, назвала фото "Янгельський пиріжок". Також "Малюк-Ангел" використала по відношенню до хлопчика й подруга Кайлі – Анастасія Караніколау. Також під час baby shower Кайлі, де гості зібралися вшановувати майбутню дитину, вони у п'яльцях вишивали милі послання, де на одному з них було написано: "Малюк-Янгол".

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Другий варіант імені – Рейнбоу, тобто Веселка. Ім'я чудово поєднується з ім'ям старшої дочки пари Стормі. Також це слово було на фото в першому сторізі Кайлі після оголошення новини. На букеті від сім'ї також сяяла веселка. Отже, все може бути.

скріншот з Інстаграм Кайлі Дженнер

Але це лише припущення підписників Кайлі Дженнер. З нетерпінням чекаємо на офіційні новини.

Коротко про стосунки Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта

Тревіс Скотт та Кайлі Дженнер разом понад чотири роки. Щоправда, у їхніх стосунках не все було гладко. Вони неодноразово розходилися, зокрема і після народження дочки Стормі. Але їм вдалося налагодити стосунки, тим більше, що молодша сестра Кім Кардашян мріяла про велику родину і хотіла якнайшвидше подарувати Стормі молодшого братика чи сестричку. Ці плани пара вже почала втілювати у життя.

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